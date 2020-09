Com 212 casos positivos de Covid-19 nesta sexta, Alto Tietê se aproxima de 26 mil infectados

O Alto Tietê registrou 212 casos positivos para coronavírus nesta sexta-feira (18) e total chega a 25.806 infectados até o momento. Entre os recuperados, foram 136 no último dia e até o momento 18.371 pacientes se curaram. Índice de recuperados sobre infectado está em 71%.

Foram duas mortes novas, registradas apenas em Suzano.

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 360 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (76), Biritiba-Mirim (27), Ferraz de Vasconcelos (154), Guararema (31), Itaquá (270), Mogi (360), Poá (99), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (235).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.889, tendo registrado 5 novos casos. Salesópolis figura em último, com 218, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 41 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.887), Biritiba-Mirim (393), Ferraz de Vasconcelos (2.439), Guararema (528), Itaquá (4.452), Mogi (7.889), Poá (1.858), Salesópolis (218), Santa Isabel (1.161) e Suzano (4.981).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.253 recuperados, tendo registrado 2 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 80 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.694), Biritiba-Mirim (265), Ferraz (1.129), Guararema (443), Itaquá (2.199), Mogi (6.253), Poá (923), Salesópolis (171), Santa Isabel (1.010) e Suzano (4.284).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 95.136 possíveis infectados. Aumento de 569 casos suspeitos comparado aos dados de quinta-feira.

Mogi lidera com 42.806 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 14.968 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de quinta-feira eram 14.859 casos.

Itaquá tem 8.951 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 8.176 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 6.068 e Poá, que contabiliza 5.809 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.816 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.518, 2.434 e 590 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat