Com 3,6 mil novos eleitores, região soma mais de 1,2 milhão de votantes

No dia 4 de outubro, primeiro turno das Eleições 2026, 1.224.765 eleitores deverão votar nas cidades da região. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), o crescimento foi de 3.641 (0,29%) votantes em comparação com o pleito de 2022.

Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Mogi das Cruzes tem o maior número de eleitores, de 333,8 mil, com aumento de 0,25% em relação a 2022. Em seguida aparece Itaquá, com 258 mil votantes e aumento de 2,65%; Suzano tem 235,4 mil, aumento de 3% em relação ao último pleito; Arujá tem 71,4 mil eleitores, 0,37% de crescimento; Guararema registra 26,4 mil e aumento de 2,89%; já Biritiba tem 24,2 mil eleitores, 0,94% a mais.

Por sua vez, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel e Salesópolis tiveram queda no eleitorado durante o período analisado. Ferraz tem 128.953 pessoas aptas a votar este ano, queda de 3,62%; Poá registra 89.974 eleitores, diminuição de 5,27%; Santa Isabel caiu 3,36% no eleitorado, com 41,7 mil votantes; já Salesópolis possui 14,7 mil eleitores, queda de 4,36%.

Limite de gastos

Com o quantitativo de eleitores aptos a votar, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu os limites de gastos de campanha para cada cargo em disputa. Os limites de gastos são definidos com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução TSE nº 23.607/2019 e servem de referência para as despesas realizadas pelas campanhas eleitorais.

Para presidente, o limite é de R$ 88,9 milhões no 1º turno, com acréscimo de R$ 44,4 milhões em um eventual 2º turno.

No estado de São Paulo, governador terá o limite de R$ 26,6 milhões no 1º turno, com acréscimo de R$ 13,3 milhões em um eventual 2º turno. Senador tem limite de R$ 7,1 milhões; deputado federal R$ 3,1 milhões; e deputado estadual R$ 1,2 milhão.