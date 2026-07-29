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Região

Priscila faz balanço em entrevista e prevê R$ 20 mi para novo viaduto

Prefeita afirmou durante entrevista que apresentou novos projetos ao governador Tarcísio de Freitas

29 julho 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Priscila faz balanço em entrevista e prevê R$ 20 mi para novo viadutoPriscila faz balanço em entrevista e prevê R$ 20 mi para novo viaduto - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, anunciou durante o DS Entrevista uma série de projetos e ações da administração municipal, entre eles o pedido ao Governo do Estado para a construção de um novo viaduto na divisa com Poá e a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME). A chefe do Executivo também destacou a conquista da nota máxima na Capacidade de Pagamento (Capag), a implantação da tarifa zero no transporte coletivo aos domingos e feriados e o programa que recompensa denúncias de descarte irregular de lixo.

Ao comentar a reunião realizada com o governador Tarcísio de Freitas, Priscila Gambale afirmou que levou demandas consideradas prioritárias para o município. Entre elas está a implantação de um AME para ampliar o atendimento especializado na cidade. “Fui pedir esse reforço para o governador Tarcísio para ajudar com um AME aqui em Ferraz de Vasconcelos, para a gente conseguir diminuir também a demanda do Hospital Regional”, afirmou. Segundo a prefeita, o Estado estuda utilizar a estrutura do atual Centro de Especialidades do município para receber a unidade.

Outro pedido apresentado ao governador foi a construção de um novo viaduto na divisa entre Ferraz e Poá, nas proximidades do Parque Nosso Recanto. De acordo com a prefeita, a obra já possui projeto elaborado e investimento estimado em R$ 20 milhões. “O viaduto nós já temos projetos, temos valores. Apresentei para o governador, ele se comprometeu a ajudar na construção”, declarou. Priscila explicou que a ligação deve facilitar o deslocamento entre os dois municípios e reduzir o trânsito na região central do município.

Na área financeira, a chefe do executivo destacou que o município recebeu a nota máxima na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador do Tesouro Nacional. Segundo ela, o resultado foi alcançado mesmo com o pagamento de dívidas herdadas de administrações anteriores. “Assumi a prefeitura com uma dívida de R$ 780 milhões de precatórios. Desde janeiro de 2021 eu pago aproximadamente de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões por mês de dívidas deixadas por outras gestões”, afirmou.

A prefeita também ressaltou a implantação da tarifa zero no transporte coletivo municipal aos domingos e feriados, medida que, segundo ela, era um compromisso assumido durante a campanha eleitoral. “Foi uma promessa de campanha que nós prometemos para a população ter a gratuidade, principalmente para fomentar o esporte, o lazer e a cultura na nossa cidade”, disse. Ela acrescentou que todas as linhas municipais participam do programa e que o custo é integralmente arcado pela Prefeitura após estudos de viabilidade financeira.

Outro destaque foi o programa de incentivo às denúncias de descarte irregular de lixo e entulho. A iniciativa prevê que o denunciante receba até 30% do valor da multa aplicada ao infrator.

Segundo a prefeita, a administração também investe na ampliação da estrutura para o descarte correto de resíduos, com ecoponto, serviço de cata-treco e construção de um novo centro de triagem, além de reforçar que o descarte irregular é crime e contribui para enchentes.

Priscila também destacou o maior programa de recapeamento da história do município. Segundo ela, somente neste ano estão previstos mais de R$ 20 milhões em investimentos, que, somados a outro programa em andamento, devem se aproximar de R$ 30 milhões em obras de pavimentação.

Outro ponto abordado foi a modernização da iluminação pública. Segundo Priscila, cerca de 60% da cidade já recebeu luminárias de LED e que a meta da administração é concluir a substituição de toda a rede até o fim deste ano.

Na área da segurança pública, a prefeita afirmou que a administração dobrou o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), implantou uma Central de Monitoramento e instalou mais de 200 câmeras em diferentes regiões da cidade.

Ela também acrescentou que a administração adquiriu novas viaturas e trabalha em um projeto para integrar câmeras de comércios e condomínios ao sistema municipal de monitoramento. “Está em andamento com a Secretaria de Segurança. Logo, logo trazemos novidades”, concluiu.

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