Com mais de 600 pessoas assistindo live ao vivo, Gian inaugura escola

De forma inédita na região, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), inaugurou por meio de live, no Facebook, a nova escola municipal Estância Hidromineral.

Com o lema “Fábrica de fazer futuro”, a transmissão registrou mais de 600 pessoas assistindo a transmissão. que teve início às 20 horas e durou 50 minutos.

A obra custou R$ 9,4 milhões e recebeu novas salas, quadra, estacionamento, cozinha e outros serviços.

Respeitando o distanciamento social, o prefeito de Poá, o secretário de Educação, Humberto Martins, o vereador Tio Deivão (PL), e a diretora da nova escola, Helena, comentaram sobre o novo empreendimento e a Educação municipal.

Além das autoridades políticas, crianças, que futuramente estudarão na nova unidade de ensino, estavam presentes na escola.

O secretário Martins foi o primeiro a discursar, e se emocionou enquanto falava. Segundo ele, é uma alegria imensa ver a realização desse projeto sair do papel.

“Vocês não sabem a alegria que é estar aqui nesse momento. É um momento histórico que foi construído em pequenos pedaços e que hoje se juntam”, disse.

Martins lembra que há 10 anos a população procurou a administração pública para pedir um empreendimento melhor, e assim, segundo o secretário, começou a construção da escola Hidromineral.

“Em 2011 iniciamos a construção, algo que foi referência de ensino para a região. Hoje, temos uma rede de ensino que nos orgulha de ver. Um time de professores maravilhosos”, concluiu.

Em sua fala, Gian Lopes conta que quando chamou Martins para a pasta da Educação municipal, em agosto de 2017, houve um desentendimento, pois os dois foram adversários políticos.

“Me lembro, e gosto de citar, quando chamei o Humberto Martins para participar da nossa equipe, ele brincou: ‘Mas Gian, somos adversários políticos’. E então eu expliquei: Humberto, se quisermos fazer Poá crescer e melhorar, devemos deixar de lado as ideologias”, contou.

O prefeito poaense também exalta a nota de 6,7 de Poá no Ideb. Segundo Gian, a cidade está entre as três melhores do Alto Tietê.

O chefe do Executivo municipal também ressaltou as novas apostilas do ensino municipal e os uniformes utilizados.

“Humberto, quero agradecer imensamente a você e a Secretaria de Educação por tudo o que tem feito pela cidade de Poá”, exclamou.

Nesta quarta o prefeito fará nova inauguração, também de forma virtual, da quadra da escola municipal João Pedro. Será a partir das 20 horas, no página de Gian no Facebook.