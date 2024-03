Com muro de arrimo construído e 70% do telhado recuperado, Castelo Zenker começa a tomar forma

A reforma no Castelo Zenker, na Rua do Castelo, no Jardim Castelo, em Ferraz de Vasconcelos, já começou a tomar forma e a mudar a vida dos moradores ao redor. As obras iniciadas no final de janeiro deste ano já estão colocando fim a situação de abandono no local, para ceder espaço a melhorias para o resgate da história e a memória dos ferrazenses. Para acompanhar de perto os detalhes de tudo o que está sendo feito no local, os secretários de Planejamento, Eduardo Paiva, e de Cultura, Ana Rosa Augusto fizeram uma vistoria, na manhã desta sexta-feira, dia 15.

Cerca de 70% do telhado já foi recuperado; o muro de arrimo já foi construído para a instalação posterior de uma plataforma elevatória para atender às Pessoas Com Deficiência (PCD) que visitarem o local. Na entrada, uma escadaria com corrimão facilitará o acesso de quem visitará o castelo. E, além disso, na parte esquerda do terreno – na divisa do castelo todo o talude já está pronto, além do reforço no muro de contenção e nas canaletas para o escoamento das águas das chuvas.

A recomendação dos secretários à empresa contratada responsável pelos serviços é manter as características originais de tudo o que é possível ser preservado. Uma das sugestões feitas pela secretária Ana Rosa é manter uma estrutura aparente de uma viga com tijolinho colocado com argila, o que remonta ao tempo histórico em que o prédio foi construído na década de 40. Neste ambiente também será montado uma espécie de ambiente sensorial com música que remetam à época para uma espécie de “viagem” a quem visitar o local, após pronto. Detalhes na arquitetura como adornos, colunas, azulejos da época, entre outros, devem ser mantidos. A parte de cima do prédio será uma das mais preservadas.

Para o secretário de Planejamento, responsável pelo projeto de reforma no local, está tudo no cronograma previsto e em breve, os ferrazenses voltarão a ter orgulho em ter um castelo.