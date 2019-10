Comandante vai a Brasília em busca de escola cívico-militar

O comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM-12), coronel Wagner Tadeu Silva Prado, esteve em Brasília para acompanhar o Projeto de Lei (PL) que trata da aposentadoria dos militares, além de saber se o Alto Tietê vai receber unidades da escola cívicomilitares.

A informação foi divulgada por ele após o evento ‘Café com o Comandante’, que premia o melhor policial e a melhor operação da Polícia Militar do mês anterior.

Conforme publicado pelo DS em julho, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba são as cidades que demonstraram interesse em implantar uma escola desse modelo.

Evento

O coronel não esteve presente no evento - ele conversou com a reportagem por telefone. Em seu lugar estava o tenente-coronel do 32º Batalhão da Polícia Militar de Suzano, Roberto Caruso.

Para sonelidade, a ocorrência do mês ficou com o 17º batalhão, em Mogi das Cruzes.

A ocorrência foi destaque por apreendermais de 7 kg de drogas em uma “casa bomba”, na Vila Natal, em 29 de setembro.

‘Casa bomba’ é o local onde os traficantes guardam drogas. A ação terminou com dois menores apreendidos e um homem preso.

Os policiais presentes na ação foram o 1º tenente PM Dirceu de Godoi Oliveira, cabo Pinheiro de Souza, soldado Sebastião José Tomas.

O policial militar de destaque em setembro foi o cabo PM Marcos dos Santos Silva, do 35º Batalhão, localizado em Itaquá.

No dia 18 de setembro, o soldado recebeu informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um motorista de aplicativo foi roubado por dois homens e duas mulheres.

Em patrulha pela região central de Itaquá, o soldado encontrou três pessoas em atitude suspeita, que revelaram a localização do veículo roubado após busca pessoal.

No veículo foram encontrados objetos de outras vítimas do grupo.

Festa

Nesta sexta-feira (11), será realizado na sede do CPAM-12 um evento em comemoração ao Dia das Crianças.

Segundo a assessoria da PM, o evento quer reunir os policiais e suas famílias, que devido a profissão ficam distantes.