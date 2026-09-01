Complexo Viário do Alto Tietê: 30% das obras já foram concluídas

Motoristas e pedestres que transitam diariamente pelas obras do Complexo Viário do Alto Tietê já conseguem notar os grandes avanços do empreendimento em apenas alguns meses de execução. Com equipes de trabalho em canteiros simultâneos, as obras ultrapassaram 30% de avanço físico e já é possível ver as primeiras formas de uma das intervenções estratégicas mais importantes da região.

As operações em Poá e Suzano se destacam pela produção de 83% das vigas pré-moldadas necessárias e mais de 2,4 mil estacas executadas, com diversos maquinários e uma equipe de mais de 600 colaboradores. Segundo o gerente de engenharia da Concessionária SPMAR, Roberto Segalla, para suprir todas a demandas é preciso um planejamento rigoroso. “Para alcançar a evolução dos trabalhos, mantemos o ritmo acelerado. No balanço geral, já realizamos mais 70% das fundações e 30% dos pilares erguidos, com 25% das travessas de apoio finalizadas. A liberação do desvio na Rodovia Henrique Eroles para a rotatória de Poá, por exemplo, é um marco importante, porque o novo trecho faz parte do projeto original e reflete a dedicação de cada trabalhador para que tudo seja entregue rigorosamente dentro do cronograma”, destaca.

A interseção na SP-066 libera a parte central da rodovia para a construção do novo viaduto que fará a ligação direta entre Poá e Suzano pela SP-066, em ambos os sentidos. Com mais de 340 metros de extensão, a segunda fase das fundações do viaduto já foi iniciada após a liberação do local.

Na cidade de Suzano, as obras do novo acesso que liga o Rodoanel externo no sentido Dutra também foram iniciadas, a qual irá substituir a alça de acesso existente no local. Para o próximo mês, está previsto o içamento das vigas sobre a SP-066 na divisa dos municípios, etapa crucial de levantamento e posicionamento de grandes estruturas de concreto para formar a base da alça.

Já no canteiro de obras em Poá, os serviços de fundação dos viadutos da Rodovia Padre Eustáquio estão concluídos e agora seguem em produção dos blocos, pilares e travessas. Dessa forma, a fundação já dispõe de 95% dos trabalhos finalizados. Além disso, os serviços de drenagem na alça que ligará a rodovia com a SP-066 também foram iniciados.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão, o Complexo Viário do Alto Tietê vai interligar a região no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), com redução do tempo de viagem em até 30 minutos para eliminar gargalos do trânsito local. A previsão é que as obras sejam totalmente concluídas no final de 2027.