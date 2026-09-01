Monitora Ferraz contribui para prisões e recuperação de veículos

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMF) vem ampliando o apoio às ações de segurança pública em Ferraz de Vasconcelos. Com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia e sete dias por semana, a estrutura reúne agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e agentes de trânsito no acompanhamento das imagens e no suporte às equipes que atuam nas ruas.

Os dados da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil mostram a contribuição do monitoramento para as ocorrências registradas no município. Em 2024, a atividade da central esteve relacionada a 46 prisões e 58 veículos apreendidos ou recuperados.

No ano seguinte, os números foram ainda maiores. Em 2025, foram 117 prisões e 84 veículos apreendidos ou recuperados em decorrência da atividade de monitoramento.

Além do acompanhamento das imagens, a estrutura permite a integração entre diferentes forças que atuam na segurança e na fiscalização do município. Atualmente, a CIMF conta com seis operadores por plantão, mantendo o serviço ativo durante todo o dia e a noite.

A integração entre a central e as equipes em campo permite que informações identificadas durante o monitoramento sejam utilizadas para apoiar as ações operacionais, contribuindo para uma resposta mais eficiente diante de ocorrências.

A atuação integrada também foi destacada durante ações recentes realizadas no município. Na Operação Impacto Imediato, por exemplo, o comandante do 32º BPM/M, tenente-coronel William, destacou o monitoramento por câmeras de Ferraz como referência na região para o apoio à resolução de crimes.

Para a secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, coronel Daniele de Freitas, a estrutura representa um importante instrumento de apoio às equipes que atuam diariamente na proteção da população.

“O monitoramento é uma ferramenta que fortalece o trabalho realizado diariamente pelas nossas equipes. Temos profissionais atuando 24 horas por dia e uma integração importante entre GCM, Polícia Militar e agentes de trânsito. Essa união permite que as informações sejam compartilhadas e que as equipes tenham mais suporte para agir diante das ocorrências.”

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense faz parte da estratégia de integração das forças de segurança do município, unindo tecnologia, atuação profissional e presença nas ruas para fortalecer as ações de prevenção e resposta em Ferraz de Vasconcelos.