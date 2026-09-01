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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz realiza mais de 360 castrações de cães e gatos

A ação foi realizada em parceria com o Instituto SinPatinhas

01 setembro 2026 - 15h35Por de Ferraz
A ação foi realizada em parceria com o Instituto SinPatinhasA ação foi realizada em parceria com o Instituto SinPatinhas - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

Durante os dias 27 e 30 de agosto, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou mais uma edição do mutirão de castração de cães e gatos sem raça definida (SRD). Esta ação ocorreu no Centro de Convenções, localizado na Av. Brasil, 1807 - Vila Romanópolis no dias 27 e 28. Já nos dias 29 e 30, a ação foi realizada no Parque Municipal Nosso Recanto, na R. Lourenço Paganucci, nº 1.133 - Jd. Ferrazense. 

Nesta edição do projeto, a Prefeitura contou com a parceria do SinPatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos), que é uma ferramenta pública, gratuita e digital criada pelo Governo Federal para registrar cães e gatos em todo o território nacional.

Ao todo, foram castrados 360 animais durante os quatro dias de atendimentos. Os procedimentos foram realizados mediante a distribuição de senhas por ordem de chegada. No período matutino, foram realizados os procedimentos nos cachorros. Já no período vespertino, foram feitas as castrações dos gatos. 

Desde 2022, o município registra mensalmente uma média de 300 castrações de cães e gatos, totalizando cerca de 16.000 cirurgias ao longo dos últimos 4 anos. Esse serviço reforça a política pública da Administração Pública na área da saúde e controle populacional animal.

"O ato de castrar os animais gera diversos benefícios para o tutor e seu pet, desde o quesito da saúde, que evita ou diminui a chance de diversas doenças, como câncer, até a questão de controle populacional e diminuição de animais abandonados no município", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato.

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