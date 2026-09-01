Prefeitos se dividem em grupos e intensificam apoios para eleição 2026

Os prefeitos e prefeitas do Alto Tietê começam a deixar mais evidente a formação dos grupos políticos que deverão atuar nas eleições de 2026. Nos últimos dias, lançamentos de candidaturas e "adesivaços" reuniram prefeitos em torno de nomes que buscam vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Câmara dos Deputados e Senado.



Um dos grupos mais articulados é o que reúne o ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi, o deputado federal Marcio Alvino e o presidente da Alesp e candidato ao Senado André do Prado. A chapa também conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do também candidato ao Senado Guilherme Derrite.



Ashiuchi realizou o lançamento oficial de sua candidatura a deputado estadual na sexta-feira (28), no Bunkyo Suzano. O evento contou com a presença de Pedro Ishi, prefeito de Suzano, e de José Luiz Eroles, prefeito de Guararema, além de Inho Taino, prefeito de Biritiba-Mirim.



Pedro Ishi declarou apoio aos quatro nomes. Nas redes sociais, afirmou que o lançamento “mostrou a força de um projeto” e destacou a trajetória de Ashiuchi à frente da Prefeitura de Suzano. “Eu sei o quanto o Rodrigo está preparado para essa missão”, publicou.

Candidaturas ganham reforço com união de políticos na região

A declaração de apoio de José Luiz Eroles amplia a área de influência de Ashiuchi. O prefeito de Guararema afirmou que o ex-prefeito “é preparado e sabe o que precisa ser feito por nós e por todo o Alto Tietê”.



Inho Taino também esteve no lançamento e aparece alinhado ao mesmo grupo. O prefeito de Biritiba-Mirim declarou apoio a Ashiuchi, Marcio Alvino, André do Prado e Tarcísio de Freitas. Em outra agenda, Taino também participou do lançamento da candidatura de Marcello Barbosa, em Itaquaquecetuba.



Gambale reúne prefeitos de Ferraz e Santa Isabel



Outro núcleo que começa a ganhar contornos regionais é formado em torno do deputado federal Rodrigo Gambale. O parlamentar tem o apoio da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e do prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla. Em Salesópolis, o prefeito Rodolfo Marcondes também declarou apoio a Gambale.



Priscila participou, no sábado (29), do lançamento da campanha de Rodrigo Gambale para deputado federal e de Kaká do Autismo para deputado estadual, realizado em Ferraz.



A prefeita aposta em uma dobradinha local e defende que o município conquiste, pela primeira vez, dois representantes eleitos. “Pela primeira vez Ferraz pode ter dois deputados!”, afirmou Priscila.



Ela também destacou que os dois candidatos conhecem as necessidades do município. “Quem é de Ferraz vota em quem conhece Ferraz”, publicou. A aliança, porém, não fica restrita a Ferraz. Carlos Chinchilla participou de um adesivaço em Santa Isabel e declarou apoio a Rodrigo Gambale, Kaká e Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.



Em Salesópolis, Rodolfo Marcondes também escolheu Gambale para a disputa federal. Para deputado estadual, entretanto, o prefeito apoia Dr. Edson da Paiol.



Itaquaquecetuba apresenta uma articulação própria. O prefeito Eduardo Boigues apoia Marcello Barbosa para deputado estadual e Marcos Pereira para deputado federal. O lançamento de Barbosa reuniu, além de Boigues, Inho Taino, o deputado federal Marcio Alvino e o governador Tarcísio de Freitas.



Boigues justificou o apoio destacando a relação de Barbosa com Itaquaquecetuba. “O Marcello conhece cada desafio da nossa cidade e participou de perto das grandes transformações que estamos realizando”, afirmou.



O prefeito também destacou Marcos Pereira como um aliado dos municípios.



Em Arujá, o prefeito Luiz Camargo apoia a candidatura da esposa, Clau Camargo, para deputada estadual. A estratégia é baseada na construção de uma candidatura com discurso voltado à defesa dos interesses dos municípios.



Em publicação, Clau destacou uma fala atribuída ao prefeito sobre a necessidade de ampliar o retorno dos recursos arrecadados pelas cidades. “O dinheiro produzido pelo trabalho da nossa gente não pode fazer uma viagem só de ida”, afirmou. Já em Poá, Saulo Souza declarou apoio a Maurício Neves, Dr. Raful e Guilherme Derrite. “É Poá com força em Brasília, voz na Assembleia e muito trabalho aqui na nossa cidade”.