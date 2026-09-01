Local de votação: saiba onde votar nas Eleições 2026 e veja mudanças para outubro

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta o eleitor a consultar com antecedência seu local de votação para as Eleições 2026. O 1º turno será no próximo dia 4 de outubro. Mais de 34,1 milhões de paulistas estão aptos a ir às urnas nos 645 municípios do estado, que possui 11.083 locais de votação. Eleitores da capital, Região Metropolitana e interior também devem ficar atentos a mudanças de locais de votação em algumas zonas eleitorais durante a organização do pleito. É possível verificar onde votar pelo Autoatendimento eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.



As alterações realizadas até esta terça (1º) podem ser conferidas neste arquivo. Atenção: a tabela vai ser atualizada periodicamente, portanto, pode haver outras mudanças que ainda não aparecem na lista. Antes da eleição, é importante que a eleitora ou o eleitor confirme se não houve mudança no seu local de votação pelos canais de atendimento do TRE-SP.

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Outubro tem datas do 1º e do 2º turnos definidas pela Constituição

Para acessar o local de votação pelo Autoatendimento, é necessário clicar em “Onde Votar”, no menu “Consultas”. Em seguida, a eleitora ou o eleitor deverá fornecer dados de identificação (número do CPF ou do título, data de nascimento e nome da mãe) ou então o número do CPF e código de autenticação do e-Título. A página exibirá o nome e o endereço do local de votação, opção para abrir mapa com a localização exata, além da seção e a zona eleitoral a que pertence. No mesmo espaço, é possível conferir a regularidade da situação eleitoral e se a biometria do eleitor foi coletada.



Usando o e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral para Android ou iOS, é necessário fazer o login, por meio da biometria e, então, escolher a aba “Onde votar”. Além de mapa e de detalhes sobre a localização, é possível copiar o endereço ou abri-lo em aplicativo de mobilidade urbana externo para conferir rotas disponíveis até o local.



Chatbot e Central 148

Para outras informações, o eleitorado pode acessar a chatbot LINA, atendente virtual disponível no menu “Serviços” do site do TRE-SP e no WhatsApp, por meio do número (11) 3130-2200. Ainda pode ligar para o número 148. A Central de Atendimento dispõe da ferramenta URA (Unidade de Resposta Audível), que fornece informações 24 horas, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. No mesmo número é possível falar com atendentes de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados.



Estatísticas das Eleições

São Paulo compõe cerca de 21,4% do eleitorado nacional, com mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a exercer o direito ao voto em outubro. O estado tem 393 zonas eleitorais que organizarão o pleito em 645 municípios. São 103.841 seções eleitorais, cada uma composta por uma urna eletrônica, divididas em mais de 11.083 locais de votação. Dessas seções, 36.638 são acessíveis, sem escadas ou com acesso a rampas e elevadores.

SP tem 21,4% do eleitorado nacional e soma 34,1 milhões de aptos a votar em outubro

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Mais informações: imprensa@tre-sp.jus.br