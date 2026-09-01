Veja como funciona o novo telefone do Centro TEA Paulista

O Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência têm agora um número de telefone de ligação gratuita: é o 0800 6060 166, que funciona 24 horas. Quem ligar para este número de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, será direcionado para o atendimento na unidade da capital ou de Bauru, de segunda a sexta-feira. Quem ligar das 18 às 8h, ou aos sábados, domingos e feriados, será direcionado para o serviço de teleatendimento que pode ser feito por telefone ou por videoconferência.

O serviço 0800, além de permitir uma ligação gratuita, vai agilizar o acolhimento e suporte para as pessoas autistas, mães atípicas, pessoas com deficiência e suas famílias.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), uma equipe capacitada do Centro TEA Paulista irá orientar sobre os procedimentos mais adequados que envolvem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e auxiliar pessoas autistas ou com deficiências, famílias e responsáveis sobre como agir diante de situações inesperadas, que geralmente demandam ações ou respostas imediatas, como crises durante a madrugada ou ocorrências com agentes públicos.

“É um serviço que pode fazer a diferença na vida de muita gente, principalmente porque uma abordagem adequada e assertiva, além de ser mais eficaz, é muito mais bem recebida”, explica Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Isso porque as famílias vão encontrar um atendimento baseado no acolhimento socioemocional, escuta qualificada, orientação psicoafetiva, além de redirecionamentos e encaminhamentos com orientações jurídicas, psicológicas e assistenciais.”

Atualmente, a equipe de teleatendimento é composta por 17 profissionais com formação superior, incluindo psicólogos, assistentes sociais e assessores jurídicos.

O canal 0800 do Centro TEA Paulista é mais um recurso que passa a integrar a rede de atendimento especializado em todo o território paulista, desenvolvido para garantir que a rede de suporte técnico esteja cada vez mais próxima das famílias. O teleatendimento é resultado das políticas públicas estaduais voltadas à inclusão, criadas em consonância com as diretrizes do Plano Estadual Integrado para Pessoas com TEA (PEIPTEA).

Centro TEA Paulista

O equipamento da SEDPcD foi criado com um propósito bem definido: garantir que pessoas autistas, mães atípicas e familiares encontrem um ambiente preparado para acolher, orientar e desenvolver potencialidades. Cada detalhe do espaço foi pensado para promover autonomia, desenvolvimento e qualidade de vida às famílias atípicas.

A primeira unidade foi inaugurada no dia 4 de junho de 2025, juntamente com o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, e tornou-se referência no cuidado e no atendimento às pessoas com TEA, sendo um espaço não apenas de orientações, direcionamentos e serviços, mas também um ambiente de acolhimento para várias famílias que sequer imaginavam vivenciar tantas mudanças em tão pouco tempo.

Em 22 de junho de 2026 foi inaugurada a unidade de Bauru, a primeira do interior, que atende à população dos 39 municípios da região administrativa da cidade.

O Centro TEA Paulista oferece atendimento terapêutico individual e em grupo, com espaços de acolhimento psicológico e suporte emocional, explicações sobre benefícios, políticas públicas e direitos da pessoa com TEA, oficinas esportivas integrativas e de arteterapia, além de formação para profissionais e cuidadores. A estrutura inclui salas sensoriais, biblioteca especializada e quadra esportiva multiuso.

Serviços disponíveis

Atendimento 24 horas;

Mediação de conflitos e encaminhamentos jurídicos e sociais;

Psicoterapia breve, rodas de conversa e grupos de escuta;

Salas sensoriais adaptadas;

Emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e da Identificação Veicular;

Biblioteca física e digital com acervo especializado;

Atividades de arte e cultura: oficinas de arteterapia, pintura, artesanato, leitura interativa e clube do livro;

Atividades esportivas adaptadas: aulas regulares com foco em coordenação motora, socialização e bem-estar (basquete, vôlei, futsal, jogos lúdicos e de equilíbrio);

Capacitação continuada: cursos, oficinas, seminários e workshops para familiares, cuidadores, profissionais da rede pública e privada;

Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI): orientação para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, oficinas de empreendedorismo e encaminhamento a oportunidades profissionais.