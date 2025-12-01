Comunidade Kolping realiza horta comunitária em comemoração de 35 anos de atuação

A Comunidade Kolping São Judas Tadeu vai realizar, nesta sexta-feira (5), uma ação de mobilização, moradia e cidadania, uma horta comunitária. O evento celebra os 35 anos da entidade, além do Dia Internacional do Voluntariado. A ação deve começar às 9 horas da manhã e espera reunir até 235 famílias, número que é atendido pela comunidade mensalmente.

No evento, o espaço antes degradado na sede da entidade será revitalizado, e quem estiver presente no dia poderá contribuir plantando uma semente de flor ou hortaliça no local. “O objetivo é contribuir para o clima, para com as pessoas e para o planeta. Nossa comunidade viverá com responsabilidade e consciência ecológica, além de contribuir diretamente com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU)”, afirmou o diretor do Kolping, Airton José da Silva.

Os fundos para o projeto são 95% financiados com apoio da ONG Moradia e Cidadania do Estado de São Paulo. “Além disso, conseguimos arrecadar o necessário através de rifas, bingos e doações de pessoas jurídicas. Também não podemos esquecer de que a mão de obra deste projeto está sendo feita por voluntários associados a Kolping”, explicou o diretor.

Outros participantes são esperados no dia, incluindo membros da ONG Moradia e Cidadania. O apoio financeiro é conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, além da Secretaria de Agricultura.

Completando 35 anos nesta terça-feira (2), a comunidade já realizou oficinas de informática, que atenderam 20 alunos, e cursos profissionalizantes com 15 alunos. Ainda em 2025, a entidade promoveu ajuda alimentar para famílias em estado de vulnerabilidade, oferecendo cestas básicas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Ao todo foram atendidas 253 famílias diretamente, e 800 famílias indiretamente. "É difícil mensurar o que foi mais importante. Fizemos atendimento permanente a 53 pacientes com diversos tipos de patologia, contribuímos para a contratação de 7 alunos que participaram de oficinas educativas, e muito mais", afirmou Airton.

Segundo a entidade, tudo é feito visando uma integração melhor com a família e um envolvimento maior no trabalho e na sociedade. Sendo uma Associação Beneficente e filantrópica, de Assistência Social e Educacional, sua principal finalidade é a promoção integral do ser humano.

Serviço

A Horta comunitária será realizada na sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 9 da manhã, na sede da Comunidade Kolping São Judas Tadeu, na rua José Cardoso Xavier, número 365, bairro Jardim Cacique, em Suzano.