30/11/2025
Região

Comunidade Kolping realiza horta comunitária em comemoração de 35 anos de atuação

Celebrado junto ao Dia Internacional do Voluntariado, a ação busca contribuir para o clima, para as pessoas e para o planeta

01 dezembro 2025 - 15h14Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A Comunidade Kolping São Judas Tadeu vai realizar, nesta sexta-feira (5), uma ação de mobilização, moradia e cidadania, uma horta comunitária. O evento celebra os 35 anos da entidade, além do Dia Internacional do Voluntariado. A ação deve começar às 9 horas da manhã e espera reunir até 235 famílias, número que é atendido pela comunidade mensalmente.

No evento, o espaço antes degradado na sede da entidade será revitalizado, e quem estiver presente no dia poderá contribuir plantando uma semente de flor ou hortaliça no local. “O objetivo é contribuir para o clima, para com as pessoas e para o planeta. Nossa comunidade viverá com responsabilidade e consciência ecológica, além de contribuir diretamente com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU)”, afirmou o diretor do Kolping, Airton José da Silva.

Os fundos para o projeto são 95% financiados com apoio da ONG Moradia e Cidadania do Estado de São Paulo. “Além disso, conseguimos arrecadar o necessário através de rifas, bingos e doações de pessoas jurídicas. Também não podemos esquecer de que a mão de obra deste projeto está sendo feita por voluntários associados a Kolping”, explicou o diretor.

Outros participantes são esperados no dia, incluindo membros da ONG Moradia e Cidadania. O apoio financeiro é conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, além da Secretaria de Agricultura.

Completando 35 anos nesta terça-feira (2), a comunidade já realizou oficinas de informática, que atenderam 20 alunos, e cursos profissionalizantes com 15 alunos. Ainda em 2025, a entidade promoveu ajuda alimentar para famílias em estado de vulnerabilidade, oferecendo cestas básicas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. 

Ao todo foram atendidas 253 famílias diretamente, e 800 famílias indiretamente. "É difícil mensurar o que foi mais importante. Fizemos atendimento permanente a 53 pacientes com diversos tipos de patologia, contribuímos para a contratação de 7 alunos que participaram de oficinas educativas, e muito mais", afirmou Airton.

Segundo a entidade, tudo é feito visando uma integração melhor com a  família e um envolvimento maior no trabalho e na sociedade. Sendo uma Associação Beneficente e filantrópica, de Assistência Social e Educacional, sua principal finalidade é a promoção integral do ser humano.

Serviço

A Horta comunitária será realizada na sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 9 da manhã, na sede da Comunidade Kolping São Judas Tadeu, na rua José Cardoso Xavier, número 365, bairro Jardim Cacique, em Suzano. 

Paço da Prefeitura de Ferraz recebe Cantatas de Natal nesta semana

PL ganha reforço com filiação de Campanelli e aumenta aposta em delegada como player estratégico

Como montar metas profissionais realistas para 2026 no mercado jurídico

Unipiaget conquista pelo 11º ano consecutivo o Selo Instituição Socialmente Responsável ABMES

Ferraz promove Caminhada pela Inclusão em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê darão férias coletivas, calcula Ciesp