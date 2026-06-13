Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 13 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Boas notícias

Investimentos ampliam saúde, segurança e iluminação no Ramal São José

Prefeito Pedro Ishi anunciou nova UBS, implantação de totem do 'Smart Suzano' e modernização completa da iluminação pública com tecnologia LED para fortalecer a qualidade de vida na região

13 junho 2026 - 15h01Por De Suzano
Prefeito Pedro Ishi anunciou nova UBS, implantação de totem do 'Smart Suzano' e modernização completa da iluminação pública com tecnologia LED para fortalecer a qualidade de vida na regiãoPrefeito Pedro Ishi anunciou nova UBS, implantação de totem do 'Smart Suzano' e modernização completa da iluminação pública com tecnologia LED para fortalecer a qualidade de vida na região - (Foto: Divulgação/Secop Suzano, Wanderley Costa/Seco)

O prefeito Pedro Ishi anunciou neste sábado (13/06), durante a entrega de 68 matrículas de unidades habitacionais no bairro Ramal São José e da reforma da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, um pacote de investimentos para o Ramal São José, na região do Casa Branca, que contempla a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Saúde, a instalação de um totem do programa de reconhecimento facial “Smart Suzano” e a substituição de toda a iluminação pública do bairro por luminárias de LED. 

Os anúncios reforçam a estratégia da administração municipal de promover melhorias estruturais em diferentes áreas. As iniciativas deverão beneficiar diretamente os moradores do Ramal São José e de bairros vizinhos, ampliando o acesso à saúde, fortalecendo a segurança pública e proporcionando mais eficiência na iluminação das vias e espaços públicos.

A nova UBS do Jardim Saúde será implantada para reforçar a rede municipal de atendimento. A unidade contará com clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, dentistas, profissionais da enfermagem, ampliando a oferta de serviços de atenção primária à população da região, que já dispõe de um equipamento de saúde em funcionamento, a UBS Prof. João Olimpo Neto.

Segundo o secretário municipal de Saúde, William Harada, o novo equipamento contribuirá para melhorar o atendimento prestado aos moradores. “A implantação desta nova UBS representa um importante avanço para a região. Estamos ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e garantindo que a população tenha acesso a consultas, acompanhamento e serviços de prevenção com mais qualidade e proximidade”, afirmou.

Na área da segurança, o Ramal São José também será contemplado com um totem do programa “Smart Suzano”, que deverá ser instalado na estrada Sete Cruzes. O equipamento será integrado à Central de Segurança Integrada (CSI) da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, permitindo o monitoramento em tempo real e fortalecendo as ações preventivas desenvolvidas no município.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a tecnologia tem papel fundamental na proteção da população. “O ‘Smart Suzano’ vem ampliando a capacidade de monitoramento da cidade e auxiliando diretamente o trabalho das forças de segurança. A instalação deste novo totem reforçará a vigilância na região e proporcionará mais agilidade na identificação de ocorrências e situações suspeitas”, destacou.

Outro anúncio para o bairro é a modernização completa da iluminação pública com a instalação de luminárias de LED em todas as vias da localidade. Atualmente, cerca de 60% do parque de iluminação pública de Suzano já utiliza essa tecnologia, que oferece maior eficiência energética, melhor luminosidade e mais sensação de segurança para moradores e motoristas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou os benefícios da iniciativa. “A iluminação em LED proporciona mais visibilidade, reduz custos de manutenção e contribui para a sensação de segurança nos espaços públicos. Estamos avançando para ampliar essa cobertura e garantir que toda a região seja contemplada com essa modernização”, explicou.

Para o prefeito Pedro Ishi, essas ações representam mais uma etapa do trabalho de fortalecimento da infraestrutura urbana e dos serviços públicos oferecidos à população. “Estamos levando investimentos importantes para o Ramal São José, atuando em áreas que impactam diretamente o dia a dia das famílias. Saúde, segurança e iluminação pública são prioridades da nossa gestão, e esses projetos demonstram nosso compromisso de continuar promovendo melhorias que gerem mais qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento para toda a população”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito anuncia início da regularização fundiária de 2 mil lotes no Miguel Badra
Dignidade

Prefeito anuncia início da regularização fundiária de 2 mil lotes no Miguel Badra

Praça revitalizada no Ramal São José é entregue à população
Qualidade de vida

Praça revitalizada no Ramal São José é entregue à população

No Mês do Meio Ambiente, OAB Suzano planta 50 árvores no Parque Max Feffer
Integração

No Mês do Meio Ambiente, OAB Suzano planta 50 árvores no Parque Max Feffer

Jogos da Seleção serão transmitidos em telões na Praça do Coreto em Arujá
Região

Jogos da Seleção serão transmitidos em telões na Praça do Coreto em Arujá

Ferraz convoca 200 desempregados para o Programa Operação Trabalho
Região

Ferraz convoca 200 desempregados para o Programa Operação Trabalho

'A criança no mal-estar da favelização', de Marcelo Barbosa, entra em pré-venda na Editora Diáletica
Região

'A criança no mal-estar da favelização', de Marcelo Barbosa, entra em pré-venda na Editora Diáletica