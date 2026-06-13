Investimentos ampliam saúde, segurança e iluminação no Ramal São José

O prefeito Pedro Ishi anunciou neste sábado (13/06), durante a entrega de 68 matrículas de unidades habitacionais no bairro Ramal São José e da reforma da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, um pacote de investimentos para o Ramal São José, na região do Casa Branca, que contempla a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Saúde, a instalação de um totem do programa de reconhecimento facial “Smart Suzano” e a substituição de toda a iluminação pública do bairro por luminárias de LED.

Os anúncios reforçam a estratégia da administração municipal de promover melhorias estruturais em diferentes áreas. As iniciativas deverão beneficiar diretamente os moradores do Ramal São José e de bairros vizinhos, ampliando o acesso à saúde, fortalecendo a segurança pública e proporcionando mais eficiência na iluminação das vias e espaços públicos.

A nova UBS do Jardim Saúde será implantada para reforçar a rede municipal de atendimento. A unidade contará com clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, dentistas, profissionais da enfermagem, ampliando a oferta de serviços de atenção primária à população da região, que já dispõe de um equipamento de saúde em funcionamento, a UBS Prof. João Olimpo Neto.

Segundo o secretário municipal de Saúde, William Harada, o novo equipamento contribuirá para melhorar o atendimento prestado aos moradores. “A implantação desta nova UBS representa um importante avanço para a região. Estamos ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e garantindo que a população tenha acesso a consultas, acompanhamento e serviços de prevenção com mais qualidade e proximidade”, afirmou.

Na área da segurança, o Ramal São José também será contemplado com um totem do programa “Smart Suzano”, que deverá ser instalado na estrada Sete Cruzes. O equipamento será integrado à Central de Segurança Integrada (CSI) da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, permitindo o monitoramento em tempo real e fortalecendo as ações preventivas desenvolvidas no município.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a tecnologia tem papel fundamental na proteção da população. “O ‘Smart Suzano’ vem ampliando a capacidade de monitoramento da cidade e auxiliando diretamente o trabalho das forças de segurança. A instalação deste novo totem reforçará a vigilância na região e proporcionará mais agilidade na identificação de ocorrências e situações suspeitas”, destacou.

Outro anúncio para o bairro é a modernização completa da iluminação pública com a instalação de luminárias de LED em todas as vias da localidade. Atualmente, cerca de 60% do parque de iluminação pública de Suzano já utiliza essa tecnologia, que oferece maior eficiência energética, melhor luminosidade e mais sensação de segurança para moradores e motoristas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou os benefícios da iniciativa. “A iluminação em LED proporciona mais visibilidade, reduz custos de manutenção e contribui para a sensação de segurança nos espaços públicos. Estamos avançando para ampliar essa cobertura e garantir que toda a região seja contemplada com essa modernização”, explicou.

Para o prefeito Pedro Ishi, essas ações representam mais uma etapa do trabalho de fortalecimento da infraestrutura urbana e dos serviços públicos oferecidos à população. “Estamos levando investimentos importantes para o Ramal São José, atuando em áreas que impactam diretamente o dia a dia das famílias. Saúde, segurança e iluminação pública são prioridades da nossa gestão, e esses projetos demonstram nosso compromisso de continuar promovendo melhorias que gerem mais qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento para toda a população”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.