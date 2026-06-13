Prefeito anuncia início da regularização fundiária de 2 mil lotes no Miguel Badra

O prefeito Pedro Ishi anunciou na manhã deste sábado (13/06) que dará início nos próximos dias ao processo de regularização de 2 mil lotes localizados no bairro Cidade Miguel Badra, região sul da Cidade de Suzano. O chefe do Poder Executivo municipal confirmou a informação durante a entrega de 68 matrículas de unidades habitacionais no bairro Ramal São José e da reforma da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior.

A regularização fundiária garante moradia digna e segurança jurídica para a população e mostra que, desde 2017, a Prefeitura de Suzano já promoveu a a entrega de matrículas de unidades a 1.159 famílias na cidade, após a regularização de 2.029 lotes em diversos núcleos urbanos. Agora chegou a vez dos 2 mil lotes do Miguel Badra.

Os trabalhos que vão começar no bairro devem beneficiar, aproximadamente, 6 mil famílias, e o prefeito destacou o quão importante é garantir essa segurança aos moradores. “Sempre gosto de lembrar que a regularização garante que aquele lote seja daquele morador de papel passado, mas preciso destacar também que junto com esse papel vem iluminação de qualidade para as residências, saneamento básico, plano de abairramento, enfim, não é só determinado morador que ganha, todo o bairro melhora com a regularização”, apontou Pedro Ishi.

Sobre as 68 matrículas entregues na manhã deste sábado no Ramal São José, por meio do programa Regularização Fundiária Urbana (Reurb), instituído em Suzano pela lei complementar nº 337/2019, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, reforçou o trabalho realizado pela pasta para que os documentos pudessem ser entregues aos moradores. “Nós lutamos por essa regularização desde a época do prefeito Rodrigo Ashiuchi e agora finalizamos com o prefeito Pedro Ishi. É por isso que vale a pena a gente levantar todos os dias, para trabalhar pela população, e garantir que esse documento chegue até as pessoas”.

No contexto habitacional, foi comemorado o avanço de processo de regularização fundiária que contemplou 157 lotes e abriu caminho para a titulação oficial dessas residências, por meio dos documentos cedidos pelo Cartório de Registro de Imóveis da cidade. A luta das famílias contou com suporte da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, que foi fundamental para o desfecho favorável.

Emocionado, o chefe do Poder Executivo municipal endossou a fala do secretário, e afirmou da importância de garantir dignidade e segurança jurídica aos moradores. “Acompanho o Ramal São José há muitos anos, temos muitos amigos aqui, desde a época do meu pai e, para mim é um orgulho sem tamanho poder concretizar esse sonho, conquistado com muita luta e reuniões entre a prefeitura e a população. Esse é o motivo da minha emoção, de poder compartilhar desse sonho com os moradores”, finalizou Pedro Ishi.

Moradia digna

Até o momento, por meio do Programa Cidade Legal, do governo do Estado, houve legitimação de centenas de núcleos urbanos, incluindo 857 lotes e 585 matrículas emitidas na Vila Fátima; 220 lotes e 145 matrículas na Vila Barros; 163 lotes e 99 matrículas emitidas no Jardim Belém; e 18 lotes na Vila Monte Sion.

O mesmo trabalho, viabilizado por organização popular, já permitiu que a regularização chegasse a 29 lotes e 29 matrículas emitidas na Vila Sônia Regina; a 16 lotes e 13 matrículas emitidas na Nova Vila Rica; a 99 lotes e 64 legitimados da Estância Americana; a nove lotes e oito legitimados na Vila Helena; e a 532 lotes e 176 matrículas no Jardim Panorama.