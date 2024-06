Concessão do Lote Alto Tietê terá 2 extensões da Linha 11-Coral de trens metropolitanos

A Linha 11-Coral de trens metropolitanos terá duas expansões com a concessão do lote Alto Tietê do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A primeira, que já está sendo executada, é a extensão do ramal até a estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do Metrô, 7-Rubi da TIC Trens e 8-Diamante da ViaMobilidade.

A segunda é a ampliação da linha em quase quatro quilômetros, da estação Estudantes até César de Souza. A medida é uma reivindicação histórica da população de Mogi das Cruzes.

O projeto prevê a construção de quatro novas estações. No sentido São Paulo, será criada a estação Bom Retiro, próximo à comunidade do Moinho, e outra estação Penha, que vai interligar a Linha 11 a 2-Verde do Metrô.

No sentido da região metropolitana, serão construídas mais duas estações: Lajeado, que vai ficar entre as estações Guaianazes e Antônio Gianetti Neto, e César de Souza, em Mogi das Cruzes. Três estações já existentes serão reconstruídas: Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes.

Além dos investimentos em construção de estações e ampliação da linha, a concessão prevê a erradicação de todas as passagens em nível, que são cruzamentos entre uma ferrovia e uma rodovia ou uma via urbana.

“Todos os cruzamentos entre trem e pessoas ou carros que hoje existem em Mogi das Cruzes vão acabar. Serão construídos viadutos, túneis ou passarelas, o que vai contribuir para a segurança da população”, afirma o diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Augusto Almudin.

Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) qualificou as linhas 11, 12 e 13 de trens urbanos para serem concedidas à iniciativa privada. O escopo prevê, por exemplo, a extensão da Linha 13-Jade até Parque da Mooca e Bonsucesso e a construção de dez novas estações, adequação e reconstrução das existentes, além da requalificação da infraestrutura e sistemas.

O empreendimento busca atender à demanda da população da zona leste, região com grande déficit de transporte na Região Metropolitana de São Paulo. Com mais de 4,6 milhões de habitantes, a região tem característica de deslocamento pendular de seus moradores, que se deslocam para outras cidades para trabalhar ou estudar.