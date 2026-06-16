Condemat+ destaca papel dos consórcios intermunicipais no Smart City Business Congress 2026

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) marcou presença no primeiro dia do Smart City Business Congress 2026, nesta terça-feira (16/06), considerado o mais importante e estratégico congresso sobre cidades inteligentes das Américas. O evento reúne líderes empresariais, especialistas, gestores públicos e autoridades para debater soluções inovadoras voltadas ao futuro das cidades.



Representando o Condemat+, o presidente Luis Camargo, prefeito de Arujá, participou da mesa “Como estruturar consórcios intermunicipais e governança metropolitana para viabilizar cidades inteligentes?”, mediado pela advogada e fundadora da Athie Advocacia, Miriam Athie.



A discussão reuniu especialistas e gestores com ampla experiência em cooperação regional, entre eles Antonio Claudio Galvão (Ciensp), Claudio Scalli (Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba), Geraldo Luiz Nalom (Cisbra), Guto Volpi (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC), Janete da Silva Lopes (Cimps) e Robson Jean Back (Ciga).



Durante o debate, foram abordados os desafios enfrentados pelos municípios para implantar projetos de cidades inteligentes, especialmente aqueles relacionados à limitação de recursos financeiros, capacidade técnica e escala econômica. Nesse contexto, os consórcios foram apontados como instrumentos fundamentais para promover a integração regional, otimizar investimentos, ampliar a capacidade de execução de projetos e fortalecer a governança compartilhada.



Para o presidente do Condemat+, a participação no evento reforça a importância da cooperação regional para enfrentar desafios comuns e construir soluções inovadoras. “Os consórcios têm um papel estratégico na transformação das cidades. Participar de um evento como o Smart City Business Congress é uma oportunidade de trocar experiências, fortalecer parcerias e mostrar que a cooperação regional é um caminho fundamental para o desenvolvimento sustentável e inteligente dos nossos territórios”, destacou Camargo.



A participação do Condemat+ segue nesta quarta-feira (17/06), com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e da coordenadora da Câmara Técnica de Educação e secretária de Educação de Biritiba Mirim, Silvana de Fátima Nascimento, na mesa “Planejamento Regional da Educação: Como a cooperação entre municípios pode ampliar capacidade, escala e resultados?”, às 14h30.



SOBRE O EVENTO

O Smart City Business Congress 2026 é promovido pelo Instituto Smart City Business America (SCBA) em parceria com o IEG Brasil (Italian Exhibition Group). A abertura oficial do evento, sediado no Expo Center Norte, em São Paulo, contou com a presença do presidente global da SCBA, Leopoldo de Albuquerque; do Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, entre outras autoridades.