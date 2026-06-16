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Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
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Suzano

Portelão reúne mais de 120 pessoas em evento de troca de figurinhas

16 junho 2026 - 16h38Por De Suzano
Portelão reúne mais de 120 pessoas em evento de troca de figurinhasPortelão reúne mais de 120 pessoas em evento de troca de figurinhas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebeu cerca de 120 pessoas no último sábado (13/06) durante o evento de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026. Promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, a atividade foi realizada das 10 às 16 horas e reuniu crianças, jovens e adultos em um momento de integração, lazer e confraternização. Ao longo do evento, os participantes puderam trocar exemplares repetidos e avançar na busca pelas 994 figurinhas que compõem a coleção.

O secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, destacou a participação do público e a capacidade do esporte de aproximar diferentes gerações. “Foi um evento muito positivo, que reuniu famílias e pessoas de diferentes idades em torno da paixão pelo futebol. Além da troca de figurinhas, proporcionamos um momento de convivência, diversão e união para a população”, afirmou.

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