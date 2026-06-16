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Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
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Região

Ferraz é destaque em qualidade da informação fiscal e lidera entre grandes municípios do Alto Tietê

Município alcançou 89,4% no indicador do Tesouro Nacional e ficou entre os melhores desempenhos da região

16 junho 2026 - 16h16Por De Ferraz
Município alcançou 89,4% no indicador do Tesouro Nacional e ficou entre os melhores desempenhos da regiãoMunicípio alcançou 89,4% no indicador do Tesouro Nacional e ficou entre os melhores desempenhos da região - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos conquistou importante destaque no Ranking Municipal BSPN (Balanço do Setor Público Nacional), elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, alcançando 89,4% no Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal (ICF), índice que mede a consistência, qualidade e confiabilidade das informações fiscais e contábeis enviadas pelos municípios brasileiros ao Governo Federal.

Com o resultado referente ao exercício de 2024, Ferraz consolidando-se entre os melhores desempenhos regionais na qualidade das informações públicas e transparência fiscal. Entre os municípios da região com mais de 150 mil habitantes, Ferraz ocupa a 1ª colocação, superando cidades de grande porte do Alto Tietê.

O ranking do Tesouro Nacional avalia a aplicação correta dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), ferramenta utilizada para fortalecer a transparência, confiabilidade e controle das contas públicas.

Para o secretário municipal da Fazenda, Luciano Santos, o resultado demonstra o comprometimento técnico da administração municipal com a responsabilidade fiscal.

“Esse reconhecimento demonstra o compromisso da Prefeitura de Ferraz com a transparência, a responsabilidade fiscal e a qualidade das informações públicas. Estar entre os melhores desempenhos do Alto Tietê e liderar entre os grandes municípios da região reforça o trabalho técnico desenvolvido pela Secretaria da Fazenda e o cuidado na gestão dos recursos públicos”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na modernização da gestão pública, no fortalecimento dos mecanismos de controle e na transparência das contas municipais, garantindo mais eficiência e confiabilidade na administração dos recursos públicos.

 

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