Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 16 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Festa das Nações de Arujá reúne música, cultura e homenagens a partir desta quinta-feira (18)

Evento estende-se ao longo de todo o final de semana, repleto de atrações culturais, musicais e entretenimento

16 junho 2026 - 15h38Por De Arujá
público poderá desfrutar de uma ampla e variada praça de alimentaçãopúblico poderá desfrutar de uma ampla e variada praça de alimentação - (Foto: Divulgação/Arujá)

A tradicional Festa das Nações de Arujá, que ocorre todos os anos na Praça do Coreto (Rua Prudente de Moraes, Centro), em comemoração ao aniversário da cidade — este ano festejando os 174 anos do município —, retorna a partir desta quinta-feira (18) com as atrações de sua segunda semana. O evento estende-se ao longo de todo o final de semana, repleto de atrações culturais, musicais e entretenimento para toda a família. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e sob o selo do programa "Arujá Aqui Tem Cultura", preparou um cronograma completo de apresentações gratuitas.

A abertura deste ciclo de festividades acontece na quinta-feira (18) de junho, trazendo ritmos marcantes para o público central. A noite musical começa cedo, às 19 horas, com o show da banda Tree Vibration. Na sequência, a partir das 21 horas, o palco principal recebe a Banda Ralé com um empolgante e saudosista "Tributo ao Charlie Brown", que promete reviver a energia e os grandes sucessos da icônica banda de rock nacional (Charlie Brown Jr.), abrindo o final de semana em alto e bom som.

Já na sexta-feira (19), o tom da comemoração expressa a tradição e a emoção em razão do mês de aniversário do município com uma maratona de apresentações a partir do fim da tarde. Às 18 horas, os alunos e músicos do Polo Barreto iniciam a noite. Às 19 horas, o espaço recebe a tradicional apresentação do Coral, organizada pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI). Logo após, às 19h30, o ritmo do samba toma conta com o Pagode do Frango. A noite ainda conta com a energia do Fitdance às 21 horas e se encerra de forma especial às 21h30 com a apresentação do jogo do Brasil x Haiti, pela Copa do Mundo, no telão localizado na praça.

O sábado (20) reserva também uma agenda intensa e diversificada. A programação artística começa às 17 horas com as apresentações da Escola de Dança. Às 18 horas, o público confere o ritmo do Sampa Tribal, seguido pelas apresentações integradas de Estrela Girl e JDance a partir das 19 horas. Para coroar o encerramento da noite com chave de ouro, o renomado grupo Samprazer sobe ao palco por volta das 21 horas, trazendo o melhor do pagode nacional para sacudir o público arujaense.

Para fechar a segunda semana de festas com chave de ouro, o domingo (21) contará com uma grade repleta de diversidade musical para toda a família. O dia de lazer começa às 17 horas com o concerto especial da Banda Sinfônica Municipal. Às 18 horas, quem assume o palco é o músico Vih Banks, preparando o terreno para a dupla Aliny e Sérgio, que se apresenta às 19 horas. O grande encerramento da noite fica por conta do show internacional de tributo "ABBA Majestat", marcado para as 21 horas, revivendo os maiores clássicos do pop mundial.

Além de toda a programação artística e cultural gratuita, o público poderá desfrutar de uma ampla e variada praça de alimentação. As barracas com delícias gastronômicas de 13 países e regiões ficam abertas, todos os dias, das 12 à meia-noite, na Praça do Coreto, oferecendo uma verdadeira viagem de sabores aos visitantes.

Não perca as festividades em torno dos 174 anos de Arujá e venha comemorar com a gente!

Deixe seu Comentário

Leia Também

Condemat+ destaca papel dos consórcios intermunicipais no Smart City Business Congress 2026
Região

Condemat+ destaca papel dos consórcios intermunicipais no Smart City Business Congress 2026

Ferraz é destaque em qualidade da informação fiscal e lidera entre grandes municípios do Alto Tietê
Região

Ferraz é destaque em qualidade da informação fiscal e lidera entre grandes municípios do Alto Tietê

Torcedores da região se reúnem em torno de telões
Região

Torcedores da região se reúnem em torno de telões

Carreta da Mamografia segue em Poá até 20 de junho e reforça prevenção ao câncer de mama
Região

Carreta da Mamografia segue em Poá até 20 de junho e reforça prevenção ao câncer de mama

Exposição no Centro Cultural Moriconi traz 416 obras de alunos do Profart
Artes visuais

Exposição no Centro Cultural Moriconi traz 416 obras de alunos do Profart

Mais de 5 mil pessoas acompanham a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 em Ferraz
Região

Mais de 5 mil pessoas acompanham a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 em Ferraz