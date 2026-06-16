Festa das Nações de Arujá reúne música, cultura e homenagens a partir desta quinta-feira (18)

A tradicional Festa das Nações de Arujá, que ocorre todos os anos na Praça do Coreto (Rua Prudente de Moraes, Centro), em comemoração ao aniversário da cidade — este ano festejando os 174 anos do município —, retorna a partir desta quinta-feira (18) com as atrações de sua segunda semana. O evento estende-se ao longo de todo o final de semana, repleto de atrações culturais, musicais e entretenimento para toda a família. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e sob o selo do programa "Arujá Aqui Tem Cultura", preparou um cronograma completo de apresentações gratuitas.

A abertura deste ciclo de festividades acontece na quinta-feira (18) de junho, trazendo ritmos marcantes para o público central. A noite musical começa cedo, às 19 horas, com o show da banda Tree Vibration. Na sequência, a partir das 21 horas, o palco principal recebe a Banda Ralé com um empolgante e saudosista "Tributo ao Charlie Brown", que promete reviver a energia e os grandes sucessos da icônica banda de rock nacional (Charlie Brown Jr.), abrindo o final de semana em alto e bom som.

Já na sexta-feira (19), o tom da comemoração expressa a tradição e a emoção em razão do mês de aniversário do município com uma maratona de apresentações a partir do fim da tarde. Às 18 horas, os alunos e músicos do Polo Barreto iniciam a noite. Às 19 horas, o espaço recebe a tradicional apresentação do Coral, organizada pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI). Logo após, às 19h30, o ritmo do samba toma conta com o Pagode do Frango. A noite ainda conta com a energia do Fitdance às 21 horas e se encerra de forma especial às 21h30 com a apresentação do jogo do Brasil x Haiti, pela Copa do Mundo, no telão localizado na praça.

O sábado (20) reserva também uma agenda intensa e diversificada. A programação artística começa às 17 horas com as apresentações da Escola de Dança. Às 18 horas, o público confere o ritmo do Sampa Tribal, seguido pelas apresentações integradas de Estrela Girl e JDance a partir das 19 horas. Para coroar o encerramento da noite com chave de ouro, o renomado grupo Samprazer sobe ao palco por volta das 21 horas, trazendo o melhor do pagode nacional para sacudir o público arujaense.

Para fechar a segunda semana de festas com chave de ouro, o domingo (21) contará com uma grade repleta de diversidade musical para toda a família. O dia de lazer começa às 17 horas com o concerto especial da Banda Sinfônica Municipal. Às 18 horas, quem assume o palco é o músico Vih Banks, preparando o terreno para a dupla Aliny e Sérgio, que se apresenta às 19 horas. O grande encerramento da noite fica por conta do show internacional de tributo "ABBA Majestat", marcado para as 21 horas, revivendo os maiores clássicos do pop mundial.

Além de toda a programação artística e cultural gratuita, o público poderá desfrutar de uma ampla e variada praça de alimentação. As barracas com delícias gastronômicas de 13 países e regiões ficam abertas, todos os dias, das 12 à meia-noite, na Praça do Coreto, oferecendo uma verdadeira viagem de sabores aos visitantes.

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