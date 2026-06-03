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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Política

André do Prado lança pré-candidatura ao Senado em evento com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Encontro marca o início de uma nova etapa na trajetória política de André do Prado, que atualmente preside a maior Assembleia Legislativa da América Latina

03 junho 2026 - 08h59Por da Reportagem Local
André do Prado lança pré-candidatura ao Senado em evento com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de FreitasAndré do Prado lança pré-candidatura ao Senado em evento com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - (Foto: Arquivo/DS)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, realiza no 20 de junho (sábado), às 9h30, em Guarulhos, o lançamento oficial de sua pré-candidatura ao Senado Federal.

O evento contará com as presenças já confirmadas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, representantes de movimentos sociais e apoiadores de diversas regiões do Estado.

O encontro marca o início de uma nova etapa na trajetória política de André do Prado, que atualmente preside a maior Assembleia Legislativa da América Latina e tem se destacado pela articulação municipalista, defesa dos interesses dos municípios paulistas e apoio às ações de desenvolvimento promovidas pelo Governo do Estado.

A expectativa é reunir um grande público para apresentar as diretrizes da pré-campanha e reforçar o compromisso com um projeto político voltado ao fortalecimento de São Paulo e à ampliação da representatividade paulista no Senado Federal.

Serviço

Evento: Lançamento da Pré-Candidatura de André do Prado ao Senado Federal
Data: 20 de junho (sábado)
Horário: 9h30
Local: Espaço Inter
Endereço: Avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande – Guarulhos/SP

 

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