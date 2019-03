Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem início nesta quinta em Poá

Começa nesta quinta-feira (21), às 8 horas, a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema “Os desafios de envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas”. O evento é aberto ao público e será realizado no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100 – Centro). A atividade está sendo organizada pelo Conselho Municipal do Idoso e pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Nesta quinta-feira, a programação do evento contará com apresentação cultural com grupo de coreografia da terceira idade; composição da mesa; palestra do mestre Ivan Oliveira – educador físico e especialista em biotecnologia com ênfase em envelhecimento; tempo para perguntas e debates; e a previsão de encerramento do primeiro dia de conferência será às 12 horas.

Na sexta-feira (22), o evento terá continuidade também no Cantinho da Melhor Idade, com credenciamento; leitura do regimento interno e aprovação; palestra de Marília Anselmo Viana da Silva Berzins – assistente social, mestre em gerontologia social (PUC/SP); composição dos grupos e discussão dos eixos temáticos; e aprovação das propostas e eleição dos delegados.

A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá os seguintes eixos temáticos que nortearão as discussões nos grupos: Direitos Fundamentais na construção/efetivação das Políticas Públicas; Educação: assegurando direitos e emancipação humana; enfrentamento da violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; os Conselhos de Direitos: papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas.

Segundo o secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, o Conselho Municipal do Idoso realiza um trabalho muito importante com a organização da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

“É um órgão de representação dos idosos, e de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas, que promove amplo e transparente debate das necessidades e anseios dos idosos, encaminhando propostas e visando a execução das ações”.

Ainda de acordo com o secretário, durante a conferência os participantes poderão conferir as políticas públicas setoriais; debater desafios e decidir prioridades; e propor avanços para a consolidação e ampliação das políticas públicas em prol do envelhecimento com dignidade em Poá e no País. “É um evento que servirá como canal de participação popular para exercer o controle social das políticas públicas e a cidadania. Ou seja, um evento totalmente democrático com ampla participação e efetivo compromisso de todos (governo, sociedade civil organizada, idosos)”, completou Edevaldo Gonçalves.