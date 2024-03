Conselho dos Fundos Sociais do Condemat+ discute ações com o Governo

Integrantes do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade e do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – Condemat + participaram nesta quarta-feira (13) de uma audiência com a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social de São Paulo, na qual foram discutidas ações e parcerias para ampliar o atendimento da população na segunda maior região da Grande São Paulo.

No encontro, a presidente do Fundo Social de São Paulo teve a oportunidade de conhecer as iniciativas municipais e acolher as demandas regionais apresentadas pelo Condemat +, entre elas, o fornecimento mensal de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade e o planejamento dos cursos de qualificação nas cidades.

“As prefeituras, juntamente aos Fundos Sociais, estão na ponta e são acionadas diretamente pela população. E precisamos ter o apoio do Estado para atender da melhor maneira possível os munícipes tanto em situações emergenciais, como a que algumas cidades da nossa região enfrentaram na última semana em razão das chuvas, como em situações mais rotineiras decorrentes dos problemas sociais”, destacou o presidente do Condemat +, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis.

A audiência era bastante aguardada em razão das mudanças ocorridas desde o ano passado, quando o atual Governo assumiu a gestão. Para o grupo de presidente de presidentes dos Fundos Sociais a atuação em parceria com o Estado é fundamental.

“Nosso Conselho é unido, no qual uma cidade sempre ajuda a outra e discute ações para beneficiar a região toda. Mas precisamos do Estado presente. A presidente do Fundo Social de São Paulo acolheu nossas solicitações e também fez uma apresentação preliminar de ações que serão oficialmente anunciadas no próximo mês, como o fomento dos cursos de qualificação. Vamos acompanhar isso e atuar pela nossa população”, ressaltou Luciana Ferreira de Miranda, coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat + e presidente do Fundo Social de Salesópolis.

Também estiveram na audiência as presidentes do Fundos Sociais de Arujá, Clau Camargo; de Ferraz de Vasconcelos, Cida Gambale; de Guarulhos, Elen Farias; de Igaratá, Selma Moraes e Souza; de Itaquaquecetuba, Mila Prates Boigues; de Santa Branca, Edna Barbosa; e de Suzano, Larissa Ashiuchi; além das representantes de Biritiba Mirim, Maria Gabriella de Mello Fernandes, e de Mogi das Cruzes, Vanessa Sanchez; e do secretário executivo do Condemat +, Adriano Leite.