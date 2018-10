Consórcio assina contrato com a AACD para atender pacientes do Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) assinou nesta segunda-feira (15) um contrato com a AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente para atendimento de pacientes do Alto Tietê. Serão disponibilizadas 350 vagas na unidade de Mogi das Cruzes a partir de 1 de novembro.

Essa é a primeira vez que a AACD firma uma parceria com essas características no Brasil e é uma iniciativa pioneira também em consórcios. O contrato assinado pelo Condemat prevê o atendimento de pacientes das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

O investimento mensal do CONDEMAT para esse contrato com a AACD será de R$ 190 mil, sendo que esse custo será rateado entre os municípios que participam da parceria, de acordo com o número de vagas disponibilizadas para cada um.

“Essa parceria com a AACD é histórica para o Alto Tietê, pois possibilitará um grande avanço na qualidade da assistência em saúde oferecida para a população. Desde o ano passado, o Condemat está empenhado em buscar uma alternativa para que os pacientes das cidades da Região pudessem ser atendidos na AACD de Mogi. Foram meses de estudos e reuniões e agora temos uma parceria inédita, que vai ajudar a nossa população e certamente será um modelo a ser seguido também por outras regiões”, destacou o presidente do CONDEMAT, prefeito Rodrigo Ashiuchi, na solenidade que contou com as presenças dos prefeitos José Luiz Monteiro (Arujá), Walter Tajiri (Biritiba Mirim), Adriano Leite (Guararema), Mamoru Nakashima (Itaquaquecetuba), Marcus Melo (Mogi das Cruzes), Gian Lopes (Poá), Vanderlon Oliveira (Salesópolis) e Celso Simão (Santa Branca).

A AACD Mogi das Cruzes funciona desde 2011. Além dos pacientes mogianos, algumas cidades também chegaram a ser atendidas na unidade que, por um período, funcionou com subvenções de Mogi, Guararema e Poá. No ano passado, no entanto, por questões internas, a AACD restringiu o atendimento apenas a Mogi. Desde então, o Condemat vem estudando alternativas técnicas e jurídicas para a retomada da assistênciaaos municípios do Alto Tietê.

“Essa é a primeira experiência da AACD com um consórcio e acredito muito nela, pois ela permitirá o atendimento de municípios menores, que não tem condições de ter uma unidade do porte da AACD”, ressaltou o superintendente geral e CEO da AACD, Valdesir Galvan.

Ele adianta que novos funcionários serão contratados e a carga horária do quadro atual também será ampliada para atender a nova demanda de pacientes na unidade de Mogi. “Essas 350 vagas abertas correspondem a uma média de três mil atendimentos mês”, acrescentou.

O contrato a ser firmado entre o CONDEMAT e a AACD prevê a disponibilidade de 350 vagas para o atendimento de pessoas com deficiência de 10 cidades do Alto Tietê. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios para a AACD através do CONDEMAT. Já existe uma lista prévia de pacientes considerados elegíveis pela instituição conforme triagem feita no ano passado e agora será detalhado o tipo de atendimento necessário. As novas solicitações terão de passar pela triagem.

“Os pacientes de Mogi das Cruzes que já são atendidos na unidade continuarão com as terapias sem interrupções, enquanto os pacientes dos outros municípios serão inseridos gradativamente, conforme a definição dos tipos de tratamento. A expectativa é de que as 350 vagas disponibilizadas sejam ocupadas no período de três meses”, explicou Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT.

Brinquedos

Durante a solenidade, o Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat - representado pelas presidentes dos Fundos de Ferraz de Vasconcelos, Bruna Chacon; de Guararema, Vanessa Noronha Leite; de Mogi, Karin Melo; e de Suzano, Larissa Ashiuchi – fez a entrega de presentes do Dia das Crianças para os pacientes infantis da AACD Mogi. Desde o começo do ano, o grupo tem se mobilizado com ações de voluntariado para auxiliar na manutenção da entidade.