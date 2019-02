Consórcio de prefeitos pede investimentos no Hospital Regional de Ferraz

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) solicitou investimentos do Estado para fazer funcionar um 'tripe de ações', com potencial para minimizar, a curto prazo, alguns dos principais gargalos da saúde na região. O tema foi apresentado nessa quarta-feira (20) durante audiência com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira. As prioridades defendidas pelo consórcio, e que tem apoio dos deputados, são: Ampliação do funcionamento do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos; Abertura do Hospital das Clínicas Auxiliar de Suzano para exames; e Construção da Maternidade de Mogi das Cruzes.

Os representantes do Alto Tietê também reivindicaram atenção especial do Estado para garantir a entrega de medicamentos aos municípios e a regionalização da central de vagas para pacientes da rede pública, além de apoio para as Santas Casas. O secretário Germann, com respaldo da sua equipe técnica, se comprometeu a analisar os pedidos da Região, informou que fará uma visita ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e divulgou alguns investimentos já previstos para a unidade.

“Estamos retomando uma série de coisas e vamos tratar dos assuntos da Região. Vamos dar um aporte, se não de dinheiro, mas de serviços.E vamos trabalhar com agilidade”, garantiu o secretário.

De acordo com o Estado, a execução de obras no Regional de Ferraz permitirá que até o final do ano a ala de psiquiatria seja liberada, o que deverá possibilitar também a melhoria do setor de pediatria. Os prefeitos foram informados, ainda, que para este ano a Secretaria de Saúde conta com mais recursos, o que ajudará a reduzir os atrasos, por exemplo, no fornecimento de medicamentos.

“Temos várias demandas colocadas para o secretário Germann, mas se tivermos o apoio do Estado para o tripé Regional de Ferraz, Hospital Auxiliar de Suzano e Maternidade de Mogi, grande parte dos problemas que a Região enfrenta poderão ser resolvidos, como nas áreas de hemodiálise, ortopedia e obstetrícia. Temos grande expectativa de que o secretário olhe a nossa Região de forma estratégica e com alternativas para a curto prazo ampliar a oferta de serviços”, avalia o presidente do CONDEMAT, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano.

Também participaram da audiência os prefeitos de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon; de Mogi das Cruzes, Marcus Melo; de Poá, Gian Lopes; de Salesópolis, Vanderlon Oliveira Gomes; de Santa Isabel, Fábia Porto; os representantes de Biritiba Mirim, Valdina de Morais; de Guararema, Adriana Martins; de Guarulhos, Gustavo Sartori; e de Itaquaquecetuba, Willian Harada.

Estiveram presentes os deputados estaduais André do Prado e Luiz Carlos Gondim; o deputado eleito Rodrigo Gambale e o representante do deputado Marcos Damásio, Hugo Buani.

“Conseguimos fazer alguns alinhamentos com a equipe técnica do secretário Germann e vamos atuar em parceria com o Estado para que as prioridades colocadas pelos prefeitos e deputados sejam atendidas”, ressalta Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT.

O Hospital Regional de Ferraz possui uma grande estrutura, mas apenas uma parte está em uso. No caso do Hospital Auxiliar de Suzano, o Centro de Diagnósticos está montado e tem capacidade para realizar exames para a Região, porém, depende de funcionários. Já a maternidade de Mogi das Cruzes, a Prefeitura abre a licitação para as obras de construção nesta sexta-feira e terá capacidade para até 500 partos/mês.