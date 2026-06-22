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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Região

Defesa Civil de São Paulo alerta para primeira frente fria do inverno

Primeira frente fria do inverno provoca chuva, ventos de até 60 km/h e queda acentuada das temperaturas em diversas regiões paulistas

22 junho 2026 - 16h24Por Agência SP
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pelos canais oficiaisA Defesa Civil orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pelos canais oficiais - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem da primeira frente fria do inverno, que provocará mudanças significativas nas condições do tempo entre esta segunda-feira (22) e quarta-feira (24).

De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a aproximação do sistema meteorológico já favorece a ocorrência de chuvas isoladas nesta segunda-feira, principalmente nas regiões que fazem divisa com o Paraná, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 km/h e 60 km/h.

Na terça-feira (23), a frente fria avança sobre o território paulista, aumentando as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diversas regiões do estado. Os maiores acumulados são esperados para as regiões leste e sudeste, onde a chuva poderá ocorrer de forma persistente em determinados períodos.

Na quarta-feira (24), o sistema permanece atuando próximo à costa paulista, mantendo o tempo instável. A previsão indica chuva persistente no litoral e em áreas da faixa leste do estado, com potencial para acumulados elevados e ocorrências de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas mais vulneráveis.

Temperaturas mais baixas durante o dia

Nesta semana, o destaque não será para as temperaturas mínimas, mas para as máximas, que permanecerão reduzidas devido à presença constante de nebulosidade e à ausência do aquecimento observado nos últimos dias. Com isso, a sensação de frio deverá persistir ao longo de todo o dia em diversas regiões do estado.

Na capital, por exemplo, as temperaturas mínimas ficarão em torno dos 12°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 15°C. Em Sorocaba, os termômetros devem variar entre 12°C e 19°C. Em Ribeirão Preto, região tradicionalmente marcada por temperaturas mais elevadas, a população também sentirá os efeitos da massa de ar frio, com mínimas previstas de 14°C e máximas de 19°C. Já no oeste paulista, o frio será ainda mais intenso. Em Presidente Prudente, a temperatura mínima poderá atingir 9°C, enquanto as máximas deverão ficar em torno dos 16°c.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pelos canais oficiais. Durante os períodos de chuva intensa, recomenda-se evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas, mesmo que aparentemente rasas, e redobrar a atenção em locais com histórico de deslizamentos ou enxurradas.

Em caso de rajadas de vento e tempestades com descargas elétricas, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros, evitando permanecer sob árvores, estruturas metálicas, coberturas frágeis ou próximo a placas e outdoors. Também é importante recolher objetos que possam ser arremessados pelo vento e desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades severas.

Com a queda das temperaturas, a Defesa Civil reforça a importância de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. A população deve manter-se adequadamente agasalhada, hidratada e evitar exposição prolongada ao frio. Também é recomendável atenção redobrada ao uso de aquecedores e outros equipamentos elétricos para prevenir acidentes domésticos e incêndios.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando continuamente as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos ou alertas caso haja alteração nos prognósticos. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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