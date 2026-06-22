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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Região

Mutirão de Emprego reúne candidatos e amplia oportunidades de trabalho em Ferraz

Ação promovida pela Prefeitura disponibilizou mais de 220 vagas em diversas áreas e aproximou empresas dos trabalhadores

22 junho 2026 - 16h14Por De Ferraz
Ação promovida pela Prefeitura disponibilizou mais de 220 vagas em diversas áreasAção promovida pela Prefeitura disponibilizou mais de 220 vagas em diversas áreas - (Foto: Camile Melo/Secom Ferraz)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realizou nesta segunda-feira (22) mais uma edição do Mutirão de Emprego, levando centenas de trabalhadores à Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos em busca de uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

A iniciativa disponibilizou mais de 220 vagas em diferentes áreas de atuação, contemplando candidatos com variados perfis profissionais e níveis de escolaridade. Durante toda a manhã, os participantes puderam entregar currículos, participar de processos seletivos e receber orientações diretamente com as empresas participantes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destacou que o mutirão aproxima quem busca uma oportunidade das empresas que necessitam contratar novos profissionais.

"Nosso objetivo é facilitar esse encontro entre o trabalhador e o empregador. O Mutirão de Emprego tem proporcionado resultados importantes, oferecendo oportunidades reais de contratação e fortalecendo a economia local. A Prefeitura seguirá investindo em ações que promovam a empregabilidade e o desenvolvimento da nossa cidade."

Entre os participantes, Nicole, moradora de Ferraz de Vasconcelos, destacou a importância da iniciativa.

"É uma excelente oportunidade para quem está procurando emprego, pessoas que desejam ingressar em uma nova carreira ou querem pleitear o primeiro emprego. Tive indicação de amigos que conseguiram emprego após passarem pelo mutirão, por isso vim para participar também”.

O Mutirão de Emprego integra as ações permanentes da Prefeitura de Ferraz voltadas ao fortalecimento do mercado de trabalho, aproximando empresas da mão de obra local e ampliando as oportunidades para a população.

A administração municipal reforça que novas edições do programa serão realizadas ao longo do ano, ampliando o acesso dos ferrazenses às vagas de emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

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