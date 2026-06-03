Corpus Christi movimenta região com procissões e tapetes tradicionais

As celebrações de Corpus Christi desta quinta-feira (4) prometem reunir milhares de fiéis em cidades do Alto Tietê. Em Suzano, a programação organizada pelas paróquias contará com missas, procissões e a tradicional confecção de tapetes. Para garantir a realização dos eventos, a Prefeitura fará interdições temporárias em vias de cinco bairros.

De acordo com a administração municipal, o apoio operacional será realizado por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. As interdições ocorrerão na Vila Amorim, Jardim Cacique, Parque Maria Helena e região central durante a quinta-feira. No Jardim Revista, os bloqueios serão realizados entre sexta-feira e domingo (5, 6 e 7).

Entre as paróquias com programação confirmada está a São Sebastião, que realizará missas às 7h, 10h, 16h, 18h e 19h. A celebração das 10 horas será seguida por procissão.

Em Mogi das Cruzes, a Diocesana confirmou que as paróquias do município realizarão a confecção dos tapetes neste feriado, que servirão de caminho para as procissões ao longo do dia. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, em Bras Cubas, está entre as comunidades que mantêm a tradição.

Em Itaquá, a Prefeitura promove a 35ª edição do Encontro de Tapetes de Corpus Christi nas imediações da praça Padre João Álvares. A atividade começa às 7 horas e terá como tema “Fraternidade e Moradia”, inspirado na Campanha da Fraternidade 2026. A programação inclui confecção dos tapetes, missa, procissão e premiação dos participantes.

Já em Ferraz, a Paróquia Nossa Senhora da Paz informou que iniciará os trabalhos na Vila Romanopolis às 8 horas e celebrará missa às 16 horas.

Em Guararema, a Paróquia São Benedito realizará missa às 15 horas, seguida de procissão sobre os tapetes confeccionados pelos fiéis. Haverá também celebração às 19h30 e funcionamento das barracas da quermesse.



Santa Isabel mantém uma das tradições mais antigas da região. A procissão sairá da Igreja Nossa Senhora Aparecida após a missa das 15 horas e seguirá até a Igreja do Rosário, percorrendo a Avenida da República sobre os tapetes preparados por voluntários.

POÁ

A Prefeitura de Poá, em parceria com a Igreja Católica, promoverá no próximo dia 4 de junho a celebração de Corpus Christi 2026, uma das manifestações religiosas mais tradicionais do município. Neste ano, a programação contará com a confecção de 100 tapetes decorativos em vias da região central, reunindo todas as paróquias da cidade, escolas municipais, secretarias da administração e representantes da sociedade civil em um grande ato de fé, devoção e união.

A principal novidade desta edição será a realização da Missa da Unidade, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini. A celebração ocorrerá às 16 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antonio Massa, 150), seguida da tradicional procissão pelas ruas ornamentadas.

A confecção dos tapetes terá início na noite do dia 3 de junho, após a interdição das vias que integram o trajeto da procissão: rua Fernando Pinheiro Franco, rua Capanema, rua Carlos Gomes, rua Vereador José Calil, alameda Pedro Calil e avenida Antonio Massa. Ao todo, os tapetes ocuparão aproximadamente 550 metros de extensão.

Participam da organização e da produção dos tapetes as paróquias Nossa Senhora de Lourdes (Centro), Nossa Senhora de Fátima (Calmon Viana), São José (Vila Varela), Santa Rosa de Lima (Cidade Kemel), Santa Helena (Vila Santa Helena) e Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Poá), além das secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, do grupo Mães Azuis de Poá e do Grupo Escoteiro de Poá.