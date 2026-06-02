Mogi ganha 26 novos ônibus com ar-condicionado e 57 novas coberturas para pontos

A prefeita Mara Bertaiolli participou, na manhã desta segunda-feira (01/06), da entrega de 26 novos ônibus com ar-condicionado para o sistema municipal de transporte coletivo. Durante o evento, realizado na avenida Cívica, também foi anunciada a implantação de 57 novas coberturas em pontos de ônibus para ampliar o conforto e a segurança dos passageiros do transporte coletivo.

“Hoje é uma manhã para comemorar. Estamos entregando 26 ônibus com ar-condicionado e acessibilidade, além das novas coberturas para pontos de ônibus, que serão implantadas gradativamente para dar mais conforto aos passageiros. A gente tem trabalhado para trazer mais qualidade para as pessoas e o transporte coletivo é muito importante nisso”, afirmou a prefeita.

Os novos ônibus substituirão veículos mais antigos e atenderão linhas com maior demanda de passageiros e trajetos mais distantes, em que os usuários ficam mais tempo dentro dos veículos. A previsão é que a nova frota com ar-condicionado passe a operar a partir do dia 8 de junho.

Após a entrega, os novos ônibus percorreram, em grupos menores, algumas das principais ruas e avenidas da região central, bairros e distritos da cidade.

A apresentação também contou com a presença do vice-prefeito Teo Cusatis, do presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, e dos vereadores Edson Santos, Milton Lins, o Bigêmeos, Mauro Mitsuro Yokoyama, Mauro Araújo, Priscila Yamagami, Johnross Jones, Juliano Botelho e Otto Resende.

A colocação de ônibus com ar-condicionado na frota do sistema municipal de transporte coletivo foi definida durante as negociações a respeito do reajuste da tarifa neste ano. A partir de agora, todos os ônibus que entrarem no sistema de transporte coletivo contarão com ar-condicionado. A previsão é que toda a frota esteja com ar-condicionado no prazo máximo de seis anos.

“Foram quatro meses de negociação com as empresas e conseguimos chegar à menor tarifa da região e essas melhorias que eram uma demanda dos passageiros e farão diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama.

Mogi das Cruzes conta atualmente com 233 ônibus em sua frota operacional, que transportam cerca de 120 mil passageiros por mês. Em 2025, 45 novos ônibus já haviam sido incorporados à frota, também substituindo veículos mais antigos.

Coberturas de pontos

A prefeita Mara Bertaiolli também anunciou a implantação de 57 novas coberturas para pontos de ônibus que serão colocadas na região central, em locais com maior demanda de passageiros. As estruturas serão implantadas em praças e nos principais corredores do transporte coletivo.

Serão três tipos de abrigos a serem implantados em Mogi das Cruzes. Dois tipos para calçadas, dependendo das dimensões do passeio, e um específico para praças, com dimensões maiores. As estruturas serão metálicas, com isolamento térmico e acústico, revestido com vidro temperado e com espaço para cadeirantes.

Os abrigos existentes atualmente nos locais serão recuperados e remanejados.

Mogi das Cruzes conta com 2.956 pontos de parada, sendo que 598 possuem cobertura.