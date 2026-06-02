Rodovia Mogi-Bertioga deve receber 274 mil carros durante feriado prolongado de Corpus Christi

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) tem previsão de receber 274 mil veículos a partir desta quarta-feira (3) até segunda-feira (8), período do Feriado de Corpus Christi - comemorado no dia 4 de junho em todo o País.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) deu início ao Plano Operacional Especial (POE) para o feriado prolongado. A operação seguirá até a segunda-feira (8), abrangendo todo o trecho sob concessão e contará com reforço de equipes, viaturas, monitoramento e atendimento aos usuários para garantir mais segurança, conforto e fluidez durante o período de maior movimentação nas rodovias.

A expectativa é de que aproximadamente 1,5 milhão de veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária ao longo dos seis dias de operação, incluindo a SP-98. A previsão contempla os principais corredores que conectam o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, destinos tradicionalmente procurados durante os feriados prolongados.

Segundo o gerente de Operações da CNL, Kaio Nascimento, o planejamento foi elaborado para atender o aumento significativo do fluxo esperado para o período. “Estamos mobilizando equipes e recursos extras em pontos estratégicos da malha viária para garantir respostas rápidas às ocorrências e proporcionar mais segurança aos usuários”.