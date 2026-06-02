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Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
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Região

Saulo Souza homenageia promotora Letícia Pavani em despedida de Poá

Encontro destacou a contribuição da representante do Ministério Público em ações relevantes para o município ao longo dos últimos anos

02 junho 2026 - 14h57Por De Poá
Encontro destacou a contribuição da representante do Ministério PúblicoEncontro destacou a contribuição da representante do Ministério Público - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá )

O prefeito Saulo Souza recebeu, na tarde da última quinta-feira (28), em seu gabinete, a promotora de Justiça Dra. Letícia Lourenço Pavani para um encontro de agradecimento e despedida em razão de sua transferência para outra comarca. O encontro foi marcado pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município ao longo dos últimos sete anos. A representante do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) deixa a Comarca de Poá após conquistar uma promoção em sua carreira, encerrando um ciclo de atuação marcado pelo compromisso com a justiça e a defesa do interesse público.

Também participaram do encontro a juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude, Dra. Vanessa Christie Enande, e a promotora de Justiça Dra. Fernanda Ratcov Borges, além do secretário de Governo, Saul Souza, do secretário de Assuntos Jurídicos, Marcos Antônio Favaro, e da chefe de gabinete, Fernanda Alves do Nascimento.

Durante a reunião, o prefeito ressaltou a trajetória da promotora e o legado construído em Poá por meio do diálogo institucional e do compromisso com o interesse público. “A Dra. Letícia foi muito mais que uma promotora em nossa cidade. Foi uma guerreira incansável pela justiça, uma amiga das causas justas e uma luz que ajudou a construir uma Poá mais humana, próspera e acolhedora. Sem dúvida, deixa um legado extraordinário para o nosso município”, afirmou o chefe do Executivo.

Na ocasião, Dra. Letícia recebeu uma Moção de Aplausos aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Poá, por iniciativa da Mesa Diretora e indicação do prefeito Saulo Souza. A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados ao município desde 2019, especialmente nas áreas de Direitos Humanos, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. O documento destacou ainda a atuação da promotora pautada pelo profissionalismo, pelo diálogo respeitoso com os poderes constituídos e pela contribuição significativa para o desenvolvimento do município.

Em sua fala, Dra. Letícia Lourenço Pavani agradeceu o reconhecimento e destacou a importância da relação institucional construída com a atual gestão municipal. “É muito gratificante acompanhar o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo em Poá. Desejo muito sucesso, saúde e uma gestão cada vez mais eficiente. Que essa cultura do diálogo permaneça, porque quem ganha é a cidade”, declarou.

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