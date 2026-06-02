Ferraz avança com obras de pavimentação e infraestrutura no Jardim Yone

A Secretaria Municipal de Obras segue avançando com mais uma importante frente de infraestrutura urbana no município. Desta vez, os trabalhos estão concentrados no Jardim Yone, onde equipes realizam troca de sarjetas, recuperação de calçadas e serviços de pavimentação, promovendo melhorias significativas para moradores da região.

A intervenção faz parte do cronograma de obras da administração municipal voltado à recuperação viária, acessibilidade e melhoria das condições de mobilidade nos bairros da cidade.

Além da nova pavimentação, os serviços incluem a substituição e adequação das sarjetas, fundamentais para o correto escoamento das águas pluviais e prevenção de danos à malha viária, e a revitalização das calçadas, ampliando a segurança dos pedestres e melhorando a circulação no entorno.

O secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, destacou a importância da intervenção para a infraestrutura do bairro e qualidade de vida da população.

“Essa é mais uma obra importante realizada pela Prefeitura, que leva mais segurança, mobilidade e dignidade aos moradores do Jardim Yone. Estamos atuando na recuperação da infraestrutura do bairro com serviços fundamentais, como sarjetas, calçadas e pavimentação, trazendo melhorias que impactam diretamente o dia a dia da população”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em obras estruturantes e melhorias urbanas em diferentes regiões do município, fortalecendo a infraestrutura da cidade e garantindo mais qualidade de vida aos moradores.