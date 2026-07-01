Prefeitura de Poá realiza segunda edição do Mega Bazar Social nos dias 3 e 4 de julho

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoverá, nos dias 3 e 4 de julho (sexta e sábado), a segunda edição do Mega Bazar Social da Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa será realizada das 9 às 17 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, no Centro, oferecendo gratuitamente roupas, agasalhos, calçados e cobertores arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2026 e doados por empresas parceiras do município para famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único), além de peças destinadas aos animais de estimação.

Com o tema "Poá tem pressa para cuidar e abraçar", a ação integra a Campanha do Agasalho 2026 e tem como objetivo garantir acolhimento, dignidade e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno. Para participar, será necessário apresentar documento de identidade, a inscrição no CadÚnico e realizar um rápido cadastro no local.

Pets

Após o grande sucesso das roupinhas para pets no ano passado, nesta edição o Fundo Social ampliou a iniciativa com a produção de mais de mil roupas e mantas confeccionadas por voluntárias e alunas da Casa de Cursos do município, garantindo que cães e gatos das famílias atendidas também possam enfrentar as baixas temperaturas com mais conforto e proteção.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, a solidariedade da população e da iniciativa privada foi fundamental para tornar possível mais uma edição do bazar. "Cada peça arrecadada representa carinho, acolhimento e esperança para quem mais precisa. Quero agradecer, de coração, a todas as pessoas, empresas, comerciantes, escolas, igrejas e instituições que contribuíram com a Campanha do Agasalho deste ano. É graças a essa grande corrente do bem que conseguiremos proporcionar mais dignidade e um inverno mais aquecido para tantas famílias e para os seus pets", destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou o sucesso da primeira edição do Mega Bazar Social e a expectativa positiva para este ano. "O Mega Bazar Social foi um grande sucesso no ano passado e mostrou a força da solidariedade do povo de Poá, além de oferecer uma forma mais digna de atender a população, permitindo que as famílias escolhessem as peças que desejavam levar. Tenho certeza de que, em 2026, repetiremos esse resultado e conseguiremos ajudar ainda mais pessoas a enfrentar o inverno com dignidade e acolhimento", afirmou.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2026 segue mobilizando a cidade com mais de 200 pontos de arrecadação distribuídos em prédios públicos, escolas, unidades de saúde, igrejas, supermercados, lojas e empresas parceiras. As doações de roupas, cobertores, calçados e itens de inverno em bom estado de conservação continuam sendo recebidas para ampliar o alcance das ações solidárias promovidas pelo município.