CPTM contratará mapeamento aéreo para planejar o futuro do transporte de trens em São Paulo

A CPTM deu mais um passo no planejamento para expandir o transporte de passageiros sobre trilhos no Estado de São Paulo. A companhia formalizou uma Ata de Registro de Preços para contratar serviços especializados de mapeamento e fotografia aérea. Esse trabalho vai gerar mapas detalhados e dados precisos sobre o relevo das regiões, servindo como base para os primeiros estudos de novas linhas.

Esse mapeamento é uma etapa inicial de planejamento e não significa que novas obras vão começar agora. A contratação permite abastecer com informações técnicas o Plano Estratégico Ferroviário do Estado de São Paulo (PEF-SP), que desenha o futuro do transporte ferroviário de forma integrada com as metas do Estado até 2050.

O plano de expansão do Estado está dividido em cinco grandes áreas de interesse: trens que ligam diferentes cidades (Intercidades e Regionais); Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs); ampliação das linhas metropolitanas já existentes; trens turísticos; e ramais de carga. A escolha de quais projetos sairão do papel primeiro dependerá do resultado dessas análises técnicas em andamento, avaliando a viabilidade e a demanda de cada região. Os projetos selecionados serão divulgados publicamente assim que os estudos forem concluídos e aprovados pelo Governo do Estado.

O Plano Estratégico Ferroviário (PEF-SP) segue em ritmo normal de desenvolvimento, com previsão de entrega do relatório final no encerramento do segundo semestre de 2026. Até lá, os técnicos vão finalizar os diagnósticos e simular os cenários para apresentar a carteira definitiva de projetos prioritários para a população paulista.



Como o contrato funciona em um modelo de “registro de preços”, os pedidos dos mapas aéreos serão feitos gradualmente, de acordo com a necessidade e o avanço das pesquisas. Conforme o trabalho avançar, a empresa contratada entregará relatórios detalhados, imagens panorâmicas digitais e maquetes virtuais do terreno para dar suporte às próximas fases de planejamento.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.