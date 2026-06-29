Procurado por homicídio que vivia em situação de rua é preso pela Guarda Civil Municipal no Mogilar

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na madrugada deste domingo (28/06), um homem que era procurado por homicídio. Ele vivia em situação de rua e foi detido na parte externa do Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar.

“O trabalho realizado em conjunto entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Guarda Civil Municipal, cada um em sua competência, é importante para garantir o bom atendimento das pessoas em situação de rua e a segurança da população. Em alguns casos, pessoas que possuem pendências com a Justiça utilizam desta situação na tentativa de evitar chamar a atenção das forças policiais”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Segundo o secretário, a equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento no local, quando verificou uma pessoa em frente a uma das entradas no ginásio, utilizando cobertas e outros objetos em forma de cabana. Foi feita a abordagem para a identificação da pessoa e orientação.

Após consulta ao banco de dados do Centro de Operações Integradas (COI), foi verificada a existência um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que era condenado a 24 anos de prisão por homicídio. O documento havia sido emitido pela comarca da cidade de Vespasiano, em Minas Gerais, e estava foragido da Justiça desde 2023.

Com base nas informações, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para registro da ocorrência. Após a realização dos trâmites legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional para permanecer à disposição da Justiça.

O secretário lembrou que estes fatos não podem generalizar o atendimento a este público, mas que requer atenção das forças de segurança. “É uma minoria, mas que acaba trazendo transtornos tanto para as pessoas em situação de rua que realmente precisam de atendimento quanto para a população. Por isso, em caso de atitudes suspeitas, é importante que as pessoas entrem em contato com a Guarda Civil Municipal”, reforçou.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.