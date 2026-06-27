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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Região

Copa Junina Poá terá transmissão de Brasil x Japão e show da dupla Marcos e Bueno nesta segunda

Portões serão abertos às 11 horas e partida da Seleção Brasileira será exibida em mega telão de 50 m2 a partir das 14 horas; programação contará com apresentação musical gratuita após o jogo

27 junho 2026 - 17h06Por De Poá
Programação contará com apresentação musical gratuita após o jogoProgramação contará com apresentação musical gratuita após o jogo - (Foto: Nivaldo Alves/Prefeitura de Poá)

A Praça de Eventos será palco de mais uma grande festa verde e amarela na nesta segunda-feira (29), com a transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026, e show gratuito da dupla Marcos e Bueno logo após o confronto. A partida terá início às 14 horas e será exibida em um mega telão de LED de 50 metros quadrados. Os portões serão abertos ao público a partir das 11 horas para garantir conforto e diversão aos torcedores.

A expectativa é repetir o sucesso registrado nos jogos anteriores da Seleção Brasileira, que reuniram milhares de poaenses na Praça de Eventos em momentos de confraternização, lazer e torcida.

Além da transmissão da partida e do show musical, o público poderá aproveitar toda a estrutura preparada para o evento, que contará com praça de alimentação, espaços instagramáveis, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa tem fortalecido o sentimento de união entre a população e consolidado a Praça de Eventos como um espaço de convivência para as famílias poaenses durante a Copa do Mundo. “Estamos preparando mais uma grande festa para a nossa população. O jogo entre Brasil e Japão promete fortes emoções e, para tornar esse momento ainda mais especial, teremos o show da dupla Marcos e Bueno logo após a partida. Queremos que as famílias de Poá possam torcer juntas pela nossa Seleção e aproveitar um ambiente seguro, acolhedor e cheio de atrações para todas as idades”, afirmou.

*Mega Ponto de Troca de Figurinhas*
O clima da Copa do Mundo também segue movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, localizada na avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho. O local conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação e segurança, proporcionando conforto para crianças, jovens, famílias e colecionadores compartilharem a paixão pelo futebol.

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