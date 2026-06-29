Poá reúne torcedores na Praça de Eventos em grande festa durante a vitória da seleção

Os torcedores de Poá se reuniram na Praça de Eventos e fizeram uma grande festa verde e amarela na nesta segunda-feira (29), com a transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo Fifa 2026.



A Prefeitura de Poá apontou 15 mil pessoas.



No local teve um show gratuito da dupla Marcos e Bueno logo após o confronto. A partida teve início às 14 horas e foi exibida em um mega telão de LED de 50 metros quadrados. Os portões foram abertos ao público a partir das 11 horas para garantir conforto e diversão aos torcedores.



Segundo a Prefeitura, o evento repetiu o sucesso registrado nos jogos anteriores da Seleção Brasileira, que reuniram milhares de poaenses na Praça de Eventos em momentos de confraternização, lazer e torcida.



Além da transmissão da partida e do show musical, o público aproveitou toda a estrutura preparada para o evento, que contou com praça de alimentação, espaços instagramáveis, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.



O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa tem fortalecido o sentimento de união entre a população e consolidado a Praça de Eventos como um espaço de convivência para as famílias poaenses durante a Copa do Mundo. “Preparamos mais uma grande festa para a nossa população. O jogo entre Brasil e Japão foi de fortes emoções e, para tornar esse momento ainda mais especial, tivemos o show da dupla Marcos e Bueno logo após a partida”, disse.



O prefeito afirmou ainda que quer que as famílias de Poá possam torcer juntas pela nossa Seleção e aproveitar um ambiente seguro, acolhedor e cheio de atrações para todas as idades.



Mega Ponto de Troca de Figurinhas



O clima da Copa do Mundo também seguiu movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, localizada na avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho. O local conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação e segurança, proporcionando conforto para crianças, jovens, famílias e colecionadores compartilharem a paixão pelo futebol.