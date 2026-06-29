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Copa do Mundo 2026

Metrô, CPTM, Poupatempo e Bom Prato têm operação especial por causa do jogo do Brasil nesta segunda

Serviços estaduais terão mudança no funcionamento para possibilitar que os cidadãos consigam ser atendidos em meio à demanda alterada por causa da Copa

29 junho 2026 - 08h30Por Agência SP
Além das medidas operacionais na circulação, haverá reforço de colaboradores nas estações para garantir a segurança dos passageirosAlém das medidas operacionais na circulação, haverá reforço de colaboradores nas estações para garantir a segurança dos passageiros - (Foto: Agência SP)

Em razão do jogo da Seleção Brasileira contra o Japão marcado para esta segunda-feira (29), às 14h, os serviços estaduais do Poupatempo, Bom Prato e dos transportes metropolitanos (Metrô e CPTM) terão operação especial.

Metrô e trens

A CPTM adotará uma operação especial para atender à demanda de passageiros e garantir mais agilidade e segurança nos deslocamentos.

Durante o período que antecede a partida, entre 12h e 14h, a CPTM implantará um horário de pico, reduzindo os intervalos médios programados entre os trens para atender os passageiros que programaram o retorno para casa mais cedo.

Além das medidas operacionais na circulação, haverá reforço de colaboradores nas estações para garantir a segurança dos passageiros.

Já a operação do Metrô no período da manhã seguirá com a mesma oferta de trens de um dia útil normal, atendendo à demanda habitual dos passageiros.

Após o pico da manhã, entre 11h e 14h, haverá reforço da frota para atender principalmente os passageiros que anteciparem o retorno para casa antes do início da partida.

Ao término do jogo, a partir das 16h, o Metrô voltará a ampliar a oferta de viagens para atender o aumento esperado no fluxo de passageiros durante o retorno para casa.

A operação contará ainda com trens reservas posicionados em pontos estratégicos da rede entre 11h e 14h e também durante o pico da tarde. O Centro de Controle Operacional (CCO) acompanhará em tempo real a movimentação de passageiros em todas as linhas e poderá colocar esses trens em circulação sempre que houver necessidade.

Além do reforço operacional, o Metrô intensificará o monitoramento das estações com maior fluxo de passageiros e ampliará as equipes de atendimento e segurança para orientar os passageiros e organizar a circulação nas plataformas e áreas de embarque.

Durante a partida, os passageiros também poderão acompanhar os gols da Seleção Brasileira por meio do sistema de sonorização dos trens. Os anúncios serão feitos pelo capitão do Penta, Cafu, proporcionando uma experiência diferenciada para quem estiver utilizando o sistema durante o jogo.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo encerrarão o atendimento presencial às 12h nesta segunda-feira (29). O funcionamento será retomado normalmente, nos horários habituais de cada unidade, a partir de terça-feira (30).

Os canais digitais do Poupatempo permanecerão disponíveis durante todo o período, oferecendo cerca de 3,5 mil serviços de forma rápida, segura e conveniente. Os cidadãos podem acessar os serviços pelos canais oficiais do programa:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br
Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR
WhatsApp: (11) 95220-2974
Totens de autoatendimento

Bom Prato

As unidades do Programa Bom Prato terão horário especial de funcionamento. O atendimento será realizado das 10h30 às 13h, tanto nas unidades com refeições servidas no salão quanto naquelas que oferecem marmitas.

O horário de início do atendimento do Bom Prato Móvel será mantido às 11h. No período da noite, o atendimento permanecerá normalmente a partir das 17h.

Caso a partida seja prorrogada, as unidades poderão adequar o início do atendimento do jantar para garantir a organização do serviço. Nessa situação, o atendimento ao público começará às 17h30 e os usuários que estiverem na fila serão previamente informados sobre eventual alteração no horário.

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