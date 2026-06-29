Mais de 5 mil pessoas acompanham o quarto jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reuniu mais de 5 mil pessoas, nesta segunda-feira (29), para acompanhar a transmissão pública do quarto jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Em uma tarde de muita emoção, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, resultado comemorado pelos torcedores presentes no Centro de Convenções, na Vila Romanópolis. O evento transformou o espaço em um grande ponto de encontro para famílias, visitantes e apaixonados por futebol, em um ambiente marcado pela integração, cultura e entretenimento.

Promovida por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, este evento teve início ao meio-dia e contou com uma estrutura preparada para receber o público, incluindo um telão de 40 m² para a exibição da partida. Mais do que assistir ao jogo, os participantes puderam desfrutar de uma programação gratuita pensada para proporcionar lazer, convivência e acesso à cultura durante toda a tarde.

Antes do apito inicial, a cantora Jéssica Hipólito e o DJ Unicórnio animaram o público com apresentações musicais que criaram o clima de celebração entre os torcedores. Na sequência, alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) realizaram apresentações de dança, evidenciando os talentos desenvolvidos pelos projetos culturais do município.

A programação também contou com a tradicional Feira Gastronômica, que ganhou um toque especial com barracas de comidas típicas juninas, ampliando as opções de alimentação para o público. Outro destaque foi o espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, que reuniu crianças, jovens e adultos em um momento de interação e descontração.

Pensando no público infantil, a Prefeitura disponibilizou brinquedos infláveis e promoveu a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, garantindo diversão para as crianças e proporcionando mais conforto às famílias que prestigiaram o evento.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, a transmissão pública demonstra como o esporte pode fortalecer a convivência e ampliar o acesso da população às atividades culturais e de lazer. “A transmissão pública da Copa vai muito além do futebol. É uma oportunidade de reunir as famílias, incentivar a convivência entre as pessoas e valorizar nossos artistas, empreendedores e projetos culturais”, afirma.

A transmissão foi acompanhada pela prefeita Priscila Gambale, pelo deputado federal Rodrigo Gambale, além de secretários municipais, vereadores e demais autoridades, que prestigiaram a iniciativa ao lado da população.