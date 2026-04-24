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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Região

IPTU Premiado beneficia 320 contribuintes em Ferraz

Programa valoriza quem paga o IPTU em dia e distribui prêmios em dinheiro aos contribuintes

24 abril 2026 - 14h13Por De Ferraz
Programa valoriza quem paga o IPTU em dia e distribui prêmios em dinheiro aos contribuintesPrograma valoriza quem paga o IPTU em dia e distribui prêmios em dinheiro aos contribuintes - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou a terceira edição do IPTU Premiado, iniciativa que reconhece e incentiva os contribuintes que mantêm seus tributos em dia. Ao todo, 320 munícipes foram contemplados nesta edição.

O evento reuniu autoridades municipais e contribuintes sorteados, com a entrega de prêmios em dinheiro, incluindo valores de R$ 200,00 até R$ 5 mil. Parte dos ganhadores participou da cerimônia, celebrando não apenas a premiação, mas também a importância da participação da população no desenvolvimento da cidade.

Entre os contemplados, a satisfação foi evidente. Um dos moradores sorteados com R$ 2,5 mil destacou a surpresa com o resultado. “Eu sempre procuro pagar tudo em dia, mas nunca imaginei que seria sorteado. Foi uma surpresa muito boa e um incentivo a mais para continuar contribuindo”, afirmou João Bassan Borges.

O programa tem como objetivo estimular a adimplência e reforçar a conscientização sobre a importância dos tributos municipais, que são revertidos em melhorias para áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Além de premiar, a ação fortalece a relação entre o cidadão e a administração pública.

“O IPTU Premiado é uma forma de reconhecer o contribuinte que cumpre seu papel e acredita na cidade. Esses recursos retornam em melhorias para a população, e nada mais justo do que valorizar quem mantém seus tributos em dia”, enfatiza o secretário de Fazenda, Luciano dos Santos.

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