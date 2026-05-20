Deputado Maurício Neves visita novos espaços públicos e reforça parceria pelo desenvolvimento de Poá

O deputado federal Maurício Neves esteve em Poá na última segunda-feira (18) para acompanhar, ao lado do prefeito Saulo Souza, o andamento de importantes obras e investimentos no município. Durante a agenda técnica, a comitiva, composta também pelo médico Dr. Joseph Raffoul Junior, o Dr. Raffu, visitou o Centro da Melhor Idade de Poá e o Centro de Saúde da Mulher, equipamentos públicos importantes nas áreas da saúde e assistência social da cidade que receberam recursos enviados pelo parlamentar. O grupo também esteve no canteiro de obras das futuras alças de acesso do Rodoanel Mário Covas, considerada estratégica para o desenvolvimento do município e da região.

Durante a visita, o deputado federal e o prefeito destacaram a importância das parcerias institucionais e dos recursos conquistados, por meio de emendas do parlamentar, que foram fundamentais para viabilizar obras e programas considerados estratégicos para o desenvolvimento de Poá.

Entre os equipamentos vistoriados esteve o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente, espaço moderno voltado exclusivamente ao atendimento integral feminino. Inaugurado em outubro de 2025, a unidade com padrão particular oferece serviços especializados como mamografia, papanicolau, ultrassonografia, colposcopia, acompanhamento psicológico e atendimento humanizado para gestantes, incluindo casos de alto risco. O espaço foi implantado com apoio de recursos destinados por Maurício Neves, por meio de emendas parlamentares voltadas ao fortalecimento da saúde pública de Poá.

Outro local visitado foi o Centro da Melhor Idade José Mariano dos Santos, equipamento recém-inaugurado que atende cerca de 2 mil idosos com atividades gratuitas, oficinas, inclusão digital, pilates, funcional e ações de convivência e promoção à saúde. O espaço também contou com aporte de recursos viabilizados por emenda parlamentar, reforçando a parceria institucional para ampliação dos serviços destinados à população idosa do município.

A agenda também incluiu acompanhamento das obras das futuras alças de acesso do Rodoanel Mário Covas, que compõem o novo Complexo Viário do Alto Tietê e beneficiará diretamente Poá e Suzano.

O prefeito Saulo Souza destacou que os avanços conquistados por Poá são resultado do trabalho conjunto, da busca por parcerias e do compromisso com o desenvolvimento da cidade. “Poá voltou a ter voz e protagonismo por meio de importantes parcerias, ao lado do deputado federal Maurício Neves e de pessoas que conhecem de perto a realidade da nossa população, como o doutor Raffu. Em poucos meses de gestão já conseguimos tirar do papel projetos importantes e entregar equipamentos que fazem a diferença na vida das pessoas, como a Clínica de Saúde da Mulher e o Centro da Melhor Idade”, afirmou.

Novas obras

Segundo o prefeito Saulo Souza, outras obras estratégicas também avançam no município, como a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Perracini e a retomada da obra do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, que estava abandonado há quase 15 anos. “Estamos acompanhando de perto cada investimento e cada melhoria que chega à cidade. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, união e dedicação para garantir mais qualidade de vida para a nossa população, porque Poá tem pressa e merece o melhor”, completou.

O deputado federal Maurício Neves destacou as melhorias que vêm sendo realizadas em Poá pela gestão do prefeito. O parlamentar afirmou que a cidade vive um momento de transformação, marcado por obras, investimentos e ações de gestão que já apresentam resultados concretos para a população. “É um dia de muita alegria ver tantas melhorias acontecendo em Poá, fruto de um trabalho sério, eficiente e comprometido com o bem-estar da população”, afirmou.

Ele também ressaltou o avanço das obras das alças para o Rodoanel, viabilizadas após articulação junto ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini. "A intervenção representa uma conquista histórica para o município, reduzindo o tempo de deslocamento, melhorando a mobilidade urbana e fortalecendo a logística da cidade. Agradeço o governo estadual pelo atendimento da demanda e reforço o orgulho que tenho de atuar ao lado dessa gestão que trabalha pelo desenvolvimento de Poá”, finalizou.