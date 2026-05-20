OLITEF participa de lives sobre educação financeira durante a Semana ENEF

A OLITEF (Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira ) participará de uma live no dia 22 de maio, durante a programação da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). O encontro virtual será transmitido pelo canal do Tesouro Nacional no YouTube e contará com a participação de especialistas em educação financeira.

A partir das 14h do dia 22, o embaixador da OLITEF, Thiago Godoy, participa do bate-papo “Educação Financeira que transforma: conheça a OLITEF”, com Fabiana Rodopoulos, Bruna Marcelino e a professora Daiana Ketzer.

No dia 19 de maio a influenciadora e embaixadora da OLITEF Nathalia Arcuri participou da live “Investir no Futuro com Segurança: Tesouro Direto e o novo Tesouro Reserva”, ao lado do secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal.

“O envolvimento da OLITEF na Semana Nacional de Educação Financeira é muito importante. Somos a maior olimpíada de educação financeira do país e a quarta maior olimpíada científica do Brasil. Crescemos a cada ano e estamos confiantes de que teremos milhões de alunos participantes em 2026”, afirma Daniel Leal.



Além das lives, a programação da OLITEF durante a Semana ENEF inclui duas palestras presenciais para estudantes na Universidade São Judas e Mackenzie, com foco em estratégias de investimento por meio do Tesouro Direto.



Fórum

A OLITEF também participará, a partir de 24 de maio, do Fórum Nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), em Brasília. O encontro será realizado entre os dias 24 e 27 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.



“A participação dos municípios é imprescindível para o sucesso da OLITEF e essa participação tem aumentado significativamente, resultado de parcerias com a Undime e as secretarias municipais e estaduais de educação. O fórum é um espaço muito importante para continuidade desse diálogo e para reforçar a importância da participação na OLITEF como meio no desenvolvimento da cidadania financeira dos jovens,” afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.



Inscrições

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira é uma iniciativa nacional gratuita, realizada pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3. Na OLITEF 2026 já estamos com 11.700 escolas e as inscrições estão abertas até 01/setembro.

No Alto Tietê, por exemplo, já são 59 escolas inscritas, com destaque para Mogi das Cruzes com 22 estabelecimentos de ensino confirmados. Itaquaquecetuba (12 escolas) e Suzano (11 escolas) vêm na sequência.

No ano passado, a Olimpíada mobilizou quase 2 milhões de estudantes em mais de 13 mil escolas brasileiras.



Neste ano, a expectativa é distribuir R$ 7,7 milhões em prêmios. Cada escola sorteada receberá um kit educacional de R$ 100 mil, destinado à implantação de laboratórios de informática, ciências ou robótica, além de premiações individuais de R$ 8 mil em títulos públicos para gestores e professores. Escolas inscritas até 1º de julho terão o dobro de chances no sorteio dos kits educacionais.

Mais informações estão disponíveis em olitef.com.br.



Os links das transmissões estão disponíveis no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ROc16740aMc

https://www.youtube.com/watch?v=Xt50Z2WrVtI