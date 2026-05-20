Ferraz cria recompensa de denúncias de descarte irregular

A Prefeitura de Ferraz quer transformar moradores em aliados ao combate ao descarte irregular de lixo. A prefeita Priscila Gambale encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê recompensa financeira para denúncias que ajudem a identificar infratores ambientais na cidade. A proposta pode colocar Ferraz entre os primeiros municípios do Alto Tietê a adotar oficialmente um modelo de fiscalização colaborativa com incentivo ao cidadão.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Priscila Gambale afirmou que o município já investe em serviços como Ecoponto, Cata-Treco e na construção de três novos ecopontos e de um Centro de Triagem, mas que o descarte irregular continua ocorrendo em diferentes pontos da cidade, inclusive próximo aos locais adequados para descarte. “Mesmo assim, ainda encontramos descarte irregular até perto do próprio ecoponto”, afirmou a prefeita. Segundo ela, muitos dos resíduos encontrados no município seriam descartados até por pessoas de fora da cidade.

A proposta permite que moradores apresentem fotos e vídeos e outras informações que auxiliem na identificação dos responsáveis. Caso a infração seja comprovada, o denunciante poderá receber até 30% do valor da multa aplicada, que varia entre R$ 880 e R$ 8.805, dependendo do tipo de material descartado.

A medida surge diante dos gastos frequentes do município com limpeza urbana e retirada de entulho de ruas, córregos e áreas públicas. A expectativa da administração municipal é ampliar a fiscalização ambiental e estimular a participação popular na preservação da cidade. “Cidade limpa não depende só da prefeitura, é responsabilidade de todos nós”, afirmou a prefeita.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o descarte irregular de lixo em vias públicas, terrenos e áreas verdes leva municípios do Alto Tietê a discutir novas medidas para combater o problema. Entre as possibilidades analisadas pelas prefeituras está a criação de mecanismos de recompensa para moradores que denunciarem infrações ambientais. Levantamento realizado junto às administrações municipais mostra que, embora a maioria das cidades ainda não tenha legislação específica sobre o tema, parte dos municípios já iniciou estudos técnicos e jurídicos para avaliar a viabilidade da proposta.