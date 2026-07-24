Instituto Melo Cordeiro e Fundação ArcelorMittal abrem matrículas para Projeto Raízes do Aço

Serão abertas as inscrições para o Projeto Raízes do Aço, uma parceria entre o Instituto Melo Cordeiro (IMC) e a Fundação ArcelorMittal. Voltada para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, a iniciativa oferece formação prática em tecnologia, ciência e inovação por meio da metodologia STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

O programa destina-se a estudantes da Escola Estadual Irmã Annete Fernandes De Mello e a moradores do bairro Jardim Keralux, no distrito de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste da Capital. Ao longo das atividades, os participantes têm a oportunidade de desenvolver ideias para desafios do mundo real, participar do Desafio Solução Arcelor e impulsionar a construção de sua trajetória acadêmica e profissional.

As matrículas presenciais ocorrem nos dias 27 e 28 de julho de 2026, na própria sede da escola (Rua Arlindo Béttio, nº 20, Vila Guaraciaba), com atendimento nos períodos da manhã (das 9h às 11h30) e da tarde (das 14h às 16h30).

Para participar, o jovem deve estar devidamente matriculado no ensino regular. No ato da inscrição, é necessária a apresentação de cópias (xerox) da documentação do responsável legal e do estudante.

Serviço e Documentação

• Evento: Matrículas para o Projeto Raízes do Aço (IMC e Fundação ArcelorMittal)

• Público-alvo: Jovens de 15 a 17 anos (alunos da EE Irmã Annete Fernandes De Mello e moradores do Jardim Keralux/Ermelino Matarazzo)

• Datas: 27 e 28 de julho de 2026 (segunda e terça-feira)

• Horários: Manhã (9h às 11h30) e Tarde (14h às 16h30)

• Local: EE Irmã Annete Fernandes De Mello — Rua Arlindo Béttio, nº 20, Vila Guaraciaba, São Paulo/SP

Documentos necessários (cópias simples):

• Do(a) responsável legal: RG, CPF, comprovante de endereço e Número de Identificação Social (NIS).

• Do adolescente: RG, CPF, Cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), Cartão do SUS, Carteira de vacinação de rotina, comprovante de vacina da COVID-19 e NIS do adolescente.

• Documentos específicos (se aplicável): Atestado médico (em caso de problemas de saúde) ou laudo médico (para jovens neurodivergentes)