Dia do Motorista: estado de São Paulo tem mais de 770 vagas disponíveis nos PATs

O Dia do Motorista, celebrado nesta quinta-feira (25), é uma data que reconhece os profissionais que transportam pessoas e mercadorias pelas estradas do Brasil. Para reforçar a importância desta data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca as vagas de emprego disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Atualmente, os PATs estão com 771 vagas disponíveis no estado para quem deseja atuar como motorista de carro, caminhão, ônibus e outros veículos. No primeiro semestre de 2024, foram oferecidas cerca de 9 mil vagas no setor, o que representa um aumento percentual de mais de 40% nas vagas oferecidas no mesmo período do ano passado.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.

