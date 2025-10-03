Dia Mundial dos Animais: Câmeras da SPMAR flagram fauna silvestre da Mata Atlântica

Em celebração ao Dia Mundial dos Animais, comemorado em 4 de outubro em homenagem a São Francisco de Assis, a Concessionária SPMAR divulga os resultados do monitoramento de fauna nos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas. Os flagrantes, capturados por câmeras instaladas nas passagens de fauna da rodovia, revelam a rica biodiversidade da Mata Atlântica e reforçam a importância das medidas de conservação para a segurança da vida silvestre e dos usuários.

O projeto, realizado de acordo com as diretrizes CETESB e em parceria com a Via Fauna, mapeou a utilização de 39 passagens de fauna, obtendo 800 registros de 35 espécies silvestres. O estudo não apenas ajuda a reduzir o índice de atropelamentos, mas também fornece dados cruciais para o planejamento ambiental estratégico.

Entre as dezenas de espécies de animais que cruzaram as câmeras, destaca-se o registro do gato-do-mato-pequeno(Leopardus guttulus), espécie classificada como “Vulnerável” pela IUCN e “Em Perigo” pelo ICMBio. A espécie foi registrada duas vezes na última campanha realizada, sendo um dos indivíduos melânico, ou seja, com pelagem quase totalmente preta. O melanismo é um fenótipo raro relacionado ao aumento da produção de melanina resultante de uma mutação genética. Existem poucos registros de melanismo para essa espécie, tornando o registro especialmente raro.

"A ocorrência de espécies como o gato-do-mato-pequeno, bem como de diferentes espécies silvestres, em uma rodovia de alto tráfego como o Rodoanel demonstra que as nossas passagens de fauna estão cumprindo seu papel vital de permitir a circulação da vida silvestre," afirma Mayra Turi, bióloga do socioambiental da Concessionária SPMAR . "É um indicador positivo de que o esforço contínuo em monitoramento e educação ambiental está favorecendo a convivência harmoniosa entre o ambiente urbano e a natureza".

Flagras da vida silvestre - Além do gato-do-mato-pequeno, a câmera flagrou uma diversidade de espécies que utilizam as travessias para buscar alimento, parceiros ou abrigo, evitando as pistas. Os registros incluem: cervos, capivaras, cachorros-do-mato, lontras, cutias, furões, gambás, quatis e tatus (mamíferos), gaviões, saracuras, garças (aves) e teius, cobras (répteis).

A SPMAR segue com o monitoramento constante dos trechos Sul e Leste, 24 horas por dia e, além de intensificar as rondas preventivas para detecção e captura de animais soltos, reforça a importância da conscientização dos motoristas.O vídeo completo com as imagens dos animais flagrados pelas câmeras pode ser acessado em https://youtu.be/X3OMhc2ZxII