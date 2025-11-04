Documentário sobre Chang Dai-Chien será exibido na Câmara de Mogi nesta sexta

O documentário “Chang, a retomada” será exibido na próxima sexta-feira (7), às 19h, Auditório Tufi Elias Andere, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A sessão é gratuita e aberta ao público.

O filme resgata a trajetória de Chang Dai-Chien (1899-1993), um dos maiores nomes da arte do século XX, conhecido mundialmente como “Picasso Chinês”. O documentário teve sua primeira exibição em 30 de setembro, em Taiaçupeba, distrito onde o artista viveu entre 1953 e 1971 e criou o emblemático Jardim das Oito Virtudes, considerado sua “pintura tridimensional”.

A nova exibição é uma oportunidade para que os mogianos conheçam a passagem do pintor por Taiaçupeba, sua relação com os moradores e a influência da região em sua produção artística – capítulo pouco conhecido da história local.

Idealizado pelo escultor e artista plástico Fabiano Spike e realizado pela Trindade Cine, o documentário tem direção de Diego Freire e apoio da Itapeti Filmes. Fabiano, morador de Taiaçupeba, se interessou pela história do artista em 2015, quando a seca das represas revelou vestígios do antigo sítio de Chang e parte do Jardim das Oito Virtudes.

Desde então, ele passou a pesquisar a vida do pintor, os impactos das represas e a memória cultural do distrito. Em 2020, durante a pandemia, decidiu homenageá-lo com uma escultura de quatro metros de altura, inaugurada em 14 de outubro de 2023 às margens da represa, hoje marco cultural da região.

O documentário reúne imagens do sítio onde Chang viveu e depoimentos de moradores que conviveram com ele, como o jardineiro Zé Ferro, o vizinho Bastião Chinês, o médico Nobolo Mori, o jornalista Chico Ornelas, o artista plástico Nerival Rodrigues, entre outros.

O filme também revela histórias pouco conhecidas, como o fato de parte de seus documentos ter sido queimada após sua partida do Brasil, por desconhecimento de seu valor histórico. Mais do que recontar a vida de um mestre da pintura, “Chang, a retomada” valoriza a memória de Taiaçupeba e reforça a ligação de Mogi das Cruzes com a história da arte mundial. A produção foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo.