Dois novos trens chegam à Linha 11-Coral Expresso Leste

Dois novos trens começaram a operar na Linha 11-Coral Expresso Leste (Luz-Guaianases) desde a última sexta-feira (29). Com isso, já são 44 composições novas entregues do lote de 65 encomendadas. Os novos trens são da série 8.500, fabricados pela CAF.

Dessa forma, a CPTM dá continuidade ao processo de padronização da frota em todas as linhas, readequando as séries de trens de acordo com a necessidade operacional. O objetivo é oferecer trens modernos e com ar condicionado, proporcionando mais conforto aos usuários. A previsão é que outras 21 unidades entrem em operação gradativamente neste ano.

Os trens possuem salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço para cadeirantes).

Também dispõem de monitores digitais internos com informações e interação das principais notícias sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

Ao longo dos próximos meses, os demais trens serão entregues e entrarão em operação, após a realização de testes que são feitos nos sistemas elétricos, mecânicos e de sinalização. Dependendo das necessidades de ajustes que surgirem e do tempo de solução por parte do fabricante, os testes podem ser prolongados.

As novas composições serão incorporadas para a renovação da frota de acordo com a necessidade operacional de cada linha.