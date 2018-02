Dois projetos do Alto Tietê estão na final da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo

Dois projetos do Alto Tietê estão na final da categoria Master, da 5ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP). O Estado divulgou nesta quarta-feira (21) os 30 projetos selecionados para a sua última etapa. A iniciativa busca familiarizar jovens estudantes com a iniciação científica e conscientizar sobre a importância de projetos nas áreas de ciências da natureza, tecnologia, empreendedorismo e extensão social.

Para a final foram selecionados nove projetos na categoria Júnior e 21 na categoria Master. Na etapa final, os trabalhos escolhidos irão passar por nova orientação por parte da equipe técnica da Secretaria de Educação e outra Banca Avaliadora que elegerá os 6 vencedores que participarão da final programada para maio.

Projeto de destaque

As estudantes Larissa Souza Galvão e Mariana Oliveira Silva, de Limeira, escolheram o bagaço da laranja como matéria-prima para a criação de uma telha ecológica de baixo custo e são um dos destaques da 5ª edição. Além de reduzir os impactos ambientais, o trabalho também tem como objetivo aplicar o material em moradias de interesse social e desenvolver outros produtos, como divisórias e portas. As alunas agora se preparam para as etapas finais de duas importantes feiras científicas do país, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP) e a FEBRACE (a maior feira brasileira de Ciências e Engenharia), além de ter a oportunidade de visitar a Exporecerca Jove, em Barcelona.

Confira abaixo os projetos selecionados no Alto Tietê: