EDP investe mais de R$ 24,5 milhões em nova subestação de energia em Mogi das Cruzes

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, vai reforçar a capacidade energética de Mogi das Cruzes com a construção de uma nova subestação. Serão investidos mais de R$ 24,5 milhões na nova estrutura, que beneficiará diretamente 76 mil clientes do município, entre residências, comércios e indústrias, principalmente aqueles localizados na região central e no distrito de Brás Cubas.

As obras estão em andamento e a nova subestação entrará em operação a partir do segundo semestre de 2025. O projeto prevê a instalação de dois transformadores, com o acréscimo de 40 MVA de potência ao sistema de Mogi das Cruzes, que refletirá em um aumentado de 10% da capacidade energética da cidade. Esta será a oitava estação de energia do município, o que garante maior segurança e flexibilidade operativa do sistema elétrico e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da região nos próximos anos.

“A subestação Tietê está alinhada com o plano estratégico de investimentos da EDP que tem como um dos pilares a expansão da infraestrutura energética de sua área de atuação em linha com o desenvolvimento e crescimento das cidades”.Destaca Marcos Campos, diretor da EDP em São Paulo.

O novo empreendimento reforça as políticas de sustentabilidade da EDP. Os transformadores que serão instalados utilizam óleo vegetal, por ser um material biodegradável e extraído de fontes renováveis, além de aumentar a durabilidade dos equipamentos. A subestação também contará com reutilização de água pluvial, instalação de geração solar para suprir o consumo próprio de energia elétrica, utilização de transformadores de serviço auxiliar a seco, ou seja, não há o uso de nenhum tipo de óleo isolante, eliminando os riscos de contaminação do solo. Entre as vantagens estão o emprego de materiais reciclados e recicláveis, redução na geração de resíduos de construção, uso menor de recursos naturais e fácil logística.

Melhorias na infraestrutura local

Os investimentos da EDP também incluem o sistema de conexão da subestação à rede de distribuição de energia local de Mogi das Cruzes, o que envolve a instalação de 5 km de rede de média tensão.

A nova estrutura contempla cabeamentos com tecnologia de maior proteção e resistência a agentes externos como vegetação, que é o maior fator de interferência no sistema elétrico local, principalmente, em momentos de tempestades com fortes chuvas e ventos. Também

serão instalados 10 equipamentos de proteção e de manobras de carga, que funcionam de forma automatizada para limitar o impacto de possíveis ocorrências.

Atualmente, o sistema de distribuição da EDP em São Paulo é composto por 83 subestações de energia, que abastecem mais de 2 milhões de clientes, o que corresponde a mais de 5 milhões de habitantes, nos 28 municípios em que atua.